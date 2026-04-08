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周吉佩慶祝歌迷會三周年爆喊 感觸：懷疑自己到底可以行到幾遠 預告5月16日廣州開唱

影視圈
更新時間：16:15 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-08 HKT

周吉佩（吉吉）自《中年好聲音》奪冠以來，人氣持續高企，其官方歌迷會「吉S粉同學會」亦於近日迎來成立3周年的重要里程碑。日前吉吉特別與歌迷前往內地觀瀾湖度假區，展開一連兩日的「吉S粉同學會三周年慶祝活動」，並獲邀於觀瀾湖星光大道舉行「打手印」開幕儀式，見證其演藝事業的又一成就。

吉吉分享重回樂壇心路歷程

慶祝晚宴是本次活動的重頭戲，席間吉吉深情分享了3年來由素人重回樂壇的心路歷程，衷心答謝歌迷們由始至終的不離不棄。大會當晚播放了由歌迷精心製作的3年紀錄片段，回顧了雙方共同成長的點滴。

吉吉剖白一直以來壓力唔細

當全場歌迷有默契地大合唱《陪著你走》時，一向形象正能量的吉吉禁不住激動落淚，場面極其感人。吉吉真情剖白道：「大家平日見到我嘅一面都係好正面、好開心，但其實一直以來壓力都唔細，有時都會懷疑自己到底可以行到幾遠。以前我可能係一個人孤軍作戰，但而家多咗一班咁愛我嘅人陪我一齊行，我承諾會同大家一齊走得更遠。」

吉吉進駐觀瀾湖名手印廊 

吉吉此行更受邀於觀瀾湖留下永久手印，正式進駐名手印廊，與多位演藝界前輩並列。此外，吉吉亦盡顯親民一面，與歌迷一同體驗手工藝、滑雪、參觀海洋館，並近距離互動交流，享受難得的悠閒時光。活動尾聲，吉吉更為歌迷帶來喜訊，正式宣布將於5月16日在廣州舉行個人演唱會，這是他開拓內地市場的重要一步，他表示目前已進入積極備戰狀態，務求以最佳水準回饋一直支持他的「吉S粉」。
 

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