Kanye West涉反猶言論遭英國政府禁入境 累Wireless音樂節取消損失兩億

饒舌天王Kanye West早前落實為英國Wireless音樂節擔任壓軸表演嘉賓後，贊助商紛紛宣布退出，連英國內政部都出手禁止他入境，音樂節隨即亦被逼取消！據英國內政部周二向BBC證實，Kanye周一通過電子旅行授權申請前往英國，但已遭內政部拒絕，理由是「他的出現不利於公眾利益」，英國首相施紀賢（Keir Starmer）甚至堅稱Kanye「根本不應被邀任Wireless音樂節的重點演出歌手」。

Kanye West犯眾憎

Kanye近年發表大量反猶太言論，去年更推出一首歌頌希特拉（Adolf Hitler）的歌曲《Heil Hitler》，又以AI偽造史嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、Drake等名人穿上其出品反猶太T恤的宣傳片，種種惡行備受外界狠批，甚至已被娛樂圈及各大品牌和廣告商封殺。娶了澳洲太太Bianca Censori的他，亦已遭澳洲政府取消其簽證。為了重出江湖，Kanye近日積極進行洗底。今年1月，他在《華爾街日報》上刊登了全版廣告，為他的反猶太主義行為道歉，並說：「我不是納粹分子，也不是反猶太主義者。」最近他亦在社交平台多番發言，聲稱自己「已經不再反猶太」，又將以往的過激行為歸咎於躁鬱症，並公開請求寬恕。他甚至表示願意與英國猶太社群直接對話，希望獲得對方諒解。可惜無論是猶太社群、英國政府還是贊助商，都懷疑其誠意。

Kanye West累公司損失2.3億港元

Wireless音樂節方面亦在官方IG宣布取消今年的音樂節活動，並表示所有已訂票的樂迷將獲全數自動退款。據《每日郵報》報道，演唱會推廣公司Live Nation已花費數月時間策劃，並投入鉅資，企圖幫助Kanye重回巔峰。他們曾打算在英超隊伍熱刺、韋斯咸的主場為他舉行演唱會，但被這2支球隊拒絕。他們最終安排Kanye參演Wireless音樂節，並已付他1,500萬美元（約1.17億港元）歌酬。由於音樂節快將於今夏舉行，臨急之下未能邀得具代表性饒舌歌手代替Kanye，音樂節因而亦須取消，估計今次Live Nation約捐失3,000萬美元（約2.35億港元）。