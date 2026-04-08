正義女神丨「女學生傷人案」胡敏芝校服Look零違和感 有拍拖多年男友 做補習老師幫補生計

TVB新劇《正義女神》由佘詩曼、譚耀文、陳煒、許紹雄等主演，掀起煲劇潮，連帶新生代演員同樣受到關注。在昨晚（7日）一集的「女學生傷人案」單元，詩詩（胡敏芝飾）在庭上講出自己與好友靜宜（羅皓誼飾）同受欺凌的真相，為好友發聲，演技獲稱讚。

胡敏芝《正義女神》扮中學生

已經26歲的胡敏芝在劇中穿上校服，有網民指其校服Look相當清純，毫無違和感。而胡敏芝曾在訪問中，提到劇中的一場掌摑戲，透露無借位絕對是真打。雖然首次拍被打戲，但她已有心理準備會被打到塊面紅晒，幸而一Take過完成。

胡敏芝雖然只有26歲，卻有一位拍拖7年的初戀男友，胡敏芝去年曾提到與男友的相處，透露二人是彼此扶持。胡敏芝表示男友知道她好鍾意娛樂圈工作而支持，不會因為少時間陪伴，而影響感情。胡敏芝認為二人已一齊多年，不擔心會變心，而最耐試過因為要拍劇，已兩個月沒有見面，只靠電話維繫感情。

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胡敏芝個性佛系慳家

胡敏芝自言個性佛系，在娛樂圈發展相對較蝕底，惟她不會強行作出轉變。雖然工作量漸漸增多，但胡敏芝因為喜歡去旅行，而非常慳家。不但坐港鐵出入開工，沒有幕前工作的日子，更會做兼職幫人補習，做補習老師教英文賺外快，生活非常貼地。

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胡敏芝畢業於中文大學新聞及傳理系，在2021年入讀TVB藝員訓練班，翌年成為22位J2ers之一。胡敏芝曾主持《冇人性教育》、《不正常愛情研究所》、《荷蘭Pop Guide》、《旅行最緊要近》等節目。胡敏芝之後參演劇集《隱形戰隊》、《新四十二章》、《企業強人》、《反黑英雄》等演出，但多為閒角。

胡敏芝曾為角色減10磅

胡敏芝直到去年在劇集《麻雀樂團》 飾演譚俊彥妹妹「程晴」，成功彈出。身形瘦削的胡敏芝，曾為角色由45公斤減至40公斤，刻意減掉逾10磅，只為與謝東閔在劇中飾演情侶更具說服力：「希望令自己冇咁baby fat，感覺冇咁細個，同（謝）東閔外形會襯啲。」

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《正義女神》「女學生傷人案」單元：