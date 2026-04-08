《東周刊》獨家爆TVB「中央管轄」社交網 林峯力撐舊公司有考量：藝人本身在公眾層面

林峯和朱鑑然昨晚出席電影《尋秦記 Plus+多元宇宙版》謝票場暨「齊齊睇電視劇《尋秦記》大結局見面會」活動。對於《東周刊》獨家爆，TVB為嚴管旗下藝人的社交網絡風險，強制旗下藝人將IG、FB、小紅書等帳號密碼交由公司「中央管轄」，惟有藝人拒就範而遭雪藏。林峯稱，自己已經不在TVB工作，但可能公司有自己的一套制度。問他會否覺得專制？他即說：「我不知，因爲我沒有了解過事件。」

林峯信能有助爭取大數據宣傳效益

提到陳煒個人認為這樣做可以幫助爭取大數據宣傳效益，林峯相信也可以，亦相信每一間公司都會為自己藝人爭取一個最好的平台利益，也可能大家可以共用資源。至於會否覺得欠缺私隱？他說：「本身藝人就是在公衆層面，可能我估計他們有自己的考量。」

林峯備戰新戲操練一個月

林峯即將參演《九龍城寨之終章》，因此接受訓練一個月，為了連戲飾演陳洛軍需要將皮膚曬黑，但因時間緊迫只能靠曬燈，林峯透露以前拍戲一直留有舊傷患，開拍前要盡量康復，他說：「之前右腳上落樓梯有點『kick』，便去照膝蓋，十字韌帶康復了，但菠蘿蓋穿了一個窿，因為之前傷了不知道，打了啫喱也幫助到一點。」

朱鑑然呼籲熱身拉筋重要

他對着身旁的朱鑑然表示，自己以前不太懂處理傷患，一直沒復元累積下來，奉勸朱鑑然要注意。曾是香港泳隊代表的朱鑑然表示，當運動員時肩、頸、腰也曾受傷及勞損的戰績，不過都已經康復，也明白運動前要做好熱身和拉筋的重要性。

林峯盼最後謝票能再衝刺

另外，晚上11時與粉絲一起看電視劇《尋秦記》大結局，林峯笑稱，只試過做倒數活動是那麼夜，從未試過那麼夜在商場與粉絲睇大結局，他說：「今次誇張，我記得對上一次睇結局已經是《溏心風暴》，我收到這個活動通知時，我也有點驚訝。」談到電影《尋秦記》票房將接近一億，他希望能再衝一衝達成目標，他也沒想到三個月後的今天還在謝票，不過他應該也是最後一次謝票，因為要準備投入新戲拍攝。

