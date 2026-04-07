陳敏之盡揭帶貨辛酸 開工險暈倒吸氧氣瓶繼續搏殺 7小時冇得如廁：真係搵命搏

47歲的陳敏之，在TVB拍過不少膾炙人口的劇集，更因為她擁有一對逆天長腿，被網民封為「索腿天腿」。近年陳敏之轉型做直播帶貨，更創下首播帶貨2350萬的驕人成績，近日她接受訪問時，便大談入行12年的辛酸，揭示了主播們「拿命去拼」的殘酷真相。

陳敏之轉型做直播帶貨吸金

陳敏之透露，她投身直播行業已有12年之久，其中3年在內地發展，她回憶起在內地的首場直播，便創下了連續直播7小時的驚人紀錄。正是這場直播，讓她一戰成名，公司決定讓她轉型，從原本的演員、主持人，全力投身直播事業，在最忙碌的月份，她曾直播超過十幾天，導致聲音沙啞，身體疲憊不堪。

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陳敏之直播途中無得如廁只能死忍

陳敏之直言在長達數小時的直播中，最基本的生理需求包括上廁所也必須犧牲，基本上只能靠「忍」。她解釋主播一旦離開鏡頭，直播間的流量便會直線下跌，所有努力可能付諸東流，在巨大的業績壓力下，她根本不敢有絲毫鬆懈，為了避免中途上廁所，她會在開播前一小時先吃東西，直播期間只敢喝少量水潤喉。

陳敏之吸氧氣瓶擦藥油提神

陳敏之表示自備了一個「求生法寶箱」，裡面有各式藥油，當感到頭暈時，就趕緊拿出來擦鼻子提神。她更自爆，團隊會在旁邊準備氧氣瓶，以備不時之需。「有一次感冒，特別辛苦的時候，」她回憶道：「我就跟搭檔說，你先頂一下，然後我在一邊吸氧。」她也曾因血糖過低而險些暈倒，團隊總會準備好巧克力讓她隨時補充能量。她感嘆道：「我真的是拿命去拼回來的，因為當時機會真的很好，沒辦法。」陳敏之直播帶貨充滿辛酸，網民紛紛表示佩服她的拼搏精神。

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