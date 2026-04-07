金像影后余香凝火辣比堅尼挑戰性感極限 S型曲線搭逆天長腿 網民：史上最美辣媽

32歲的金像影后余香凝，近日在她的IG發放了一組令人驚艷的度假照片，瞬間引爆網上熱議，她罕有地以一身色彩繽紛的比堅尼泳裝示人，大方展現已是兩孩之母，但依然保養甚佳的完美體態，性感魅力與陽光氣息兼備，讓網民為之瘋狂，紛紛留言大讚她是「史上最美辣媽」。

余香凝罕晒性感比堅尼泳照

從照片中可見，余香凝身處陽光普照的白色沙灘上，背後是翠綠的棕櫚樹與蔚藍的無敵海景，她身穿一套湖水綠與粉紅色拼色的比堅尼泳衣，設計簡約而不失時尚感，鮮豔的色彩與她一身健康的蜜糖色肌膚形，成完美配搭，更突顯出她修長勻稱的四肢，而她享受清風的微表情，更電暈一班網民。

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余香凝跟老公育有一對子女

余香凝自2020年與圈外男友陸政渡結婚後，先後在2021年誕下女兒Clare，並於2023年迎來兒子，湊成一個「好」字。即使已是兩位孩子的母親，照片中的她腰間不但沒有一絲贅肉，更隱約可見緊實的腹部線條，一雙逆天長腿在鏡頭下，更是展露無遺，完全不似曾經生育，超佳狀態令網民驚艷。

余香凝憑《白日之下》贏得金像影后

余香凝自出道以來，憑藉其出色的演技備受肯定，演藝事業穩步上揚，先後拍過電影《非同凡響》、《翠絲》、《緣路山旮旯》等，至2024年，她更憑藉在電影《白日之下》中精湛的演出，勇奪第42屆香港電影金像獎「最佳女主角」殊榮，登上影后寶座，事業婚姻也是大豐收。

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