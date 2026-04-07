我們不是什麼｜AK大尺度演出 濕吻兼摸拍檔下體 ANSONBEAN趕走負面情緒獲封MVP｜專訪

去年5月，陳毅燊（ANSONBEAN）清空IG，與外界隔絕。情緒不穩的他，戲劇性是兩個月後「康復」，原來是電影《我們不是什麼》的劇本令他重燃一顆「恨做」的心；同時AK（江𤒹生）有強烈意願做出成績，與導演邱禮濤一拍即合。短髮的AK自認倔強，長髮的ANSONBEAN帶點柔弱，兩人演戀人暉仔與Ike，戲內外互相扶持。撰文︰李志宏、攝影︰羅安強

ANSONBEAN盛名之累

2020年，ANSONBEAN參加《全民造星III》贏季軍，他無想過走得這麼遠，惟歌唱事業無起色，又忽發奇想做動作演員，怎料拍劇集《存酒人》導致左腳韌帶90%撕裂；直至收到《我們不是什麼》劇本，他說︰「那時我情緒低落，劇本內容令我釋放，原來好多人同我一樣經歷難關。它給予我力量，讓我不感孤單，讀到結尾時感動得流淚！幸好是在iPad上看劇本，要是紙本的話肯定濕爛了！」AK比ANSONBEAN年長8歲，他以「過來人」身份解釋︰「ANSONBEAN剛才那番話，說起來凝重，其實沒那麼嚴重啦！我知道他發生了什麼事，我倆不會特意說太多，吃一頓飯就可以。他從來無壞念頭。Talk it easy兄弟！」

AK比ANSONBEAN年長，他的經驗之談，幫助後者搣甩負面情緒。

在《我們不是什麼》中，AK、ANSONBEAN演戀人，互相慰藉。

ANSONBEAN拍劇集《存酒人》致左腳韌帶90％撕裂，對未來茫然。

導演邱禮濤（中）自資拍攝，《我們不是什麼》有話要說。

老實人的吶喊

戲中兩人受不公平對待，被標籤、被期許，遂登上巴士引爆自製炸彈，累己累人，好讓世人記住他們。AK「做功課」看《伊波拉病毒》、《的士判官》以捕捉小人物受社會壓迫下的崩潰狀態；當中主人翁，同暉仔一樣，是老實人，「暉仔沒有朋友，同家人關係差，離家出走。他非常需要被愛；Ike的出現令他感受到愛，就順著感覺去走。」他重申︰「我無定義暉仔究竟喜歡男人定女人，性別不是他最先留意的事。」ANSONBEAN也未有刻意呈現Ike的女性化形象，「我只是根據角色背景去處理。Ike不被家人、社會接納，個性自然內斂、害羞。我覺得Ike在暉仔面前會放大那種想被理解，像小朋友般渴望被保護的脆弱一面。」兩人拍攝伸脷親熱鏡頭，撫摸重要部位，AK形容︰「事前一定擔心！我直接跟導演說出內心感受，他安慰我們︰『不用緊張，我拍這些有經驗，好簡單』。」ANSONBEAN補充︰「我最怕是效果不自然，擔心害了這齣作品。」當埋位時，卻沒想像中困難，笑稱如像比武。

AK指有些人不懂情緒管理，容易遷怒別人。

ANSONBEAN現為獨立歌手，重新振作，尋找方向。

AK睇《伊波拉病毒》以掌握《我們不是什麼》中，小人物受社會壓迫下的崩潰狀態。

《我們不是什麼》中，ANSONBEAN素描了得，靠賣畫搵兩餐。

AK︰人人像計時炸彈

《我們不是什麼》充斥憤怒氛圍，有話要說，人們都像「計時炸彈」，AK︰「社會上好多人不懂得怎樣釋放憤怒，容易把情緒發洩在他人身上。」以戲中情節為例，暉仔、Ike被酒客歧視，打罵為「死基佬」，「情緒爆發往往源於個人不快，而非事件本身。在這樣的社會氣氛下，對方稍一大聲，我們就成了弱者！其實，若對方無影響到自己，真的不必急於下判斷。人們對事情的批判都太高敏了，往往只要觀點不同就判定對錯。」ANSONBEAN︰「人與人之間相處是相向的，若你當別人什麼都不是時，到最後你自己什麼都不是！尊重啦，這個世界沒有愛，就只剩互相傷害。這部齣電影是反面教材。多點包容，少點批判，世界就不會弄成這樣。」AK笑稱︰「ANSONBEAN是今日的MVP！」當然他們也有衝動時，AK指「停一停，諗一諗」是關鍵。

兩人跟導演討論，怎樣令觀眾不單純把暉仔、Ike看成是「殺人兇手」。AK認為戲中，觀眾眼中的小事，對角色來說卻是一重一又一重的傷害。ANSONBEAN提到，若只看巴士爆炸和殺人事件，視點只會停留在表面；如果站在角色角度去理解，就能看到兩個有血有肉的人。