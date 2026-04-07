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Cardi B前夫Offset險步隊友後塵見閻王 槍擊現場片段曝光警擒兩疑犯

影視圈
更新時間：17:15 2026-04-07 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-07 HKT

饒舌天后Cardi B的34歲饒舌歌手前夫Offset，周一在佛羅里達州中槍，目前在醫院接受治療，發言人指他情況穩定，正接受密切觀察。據指Offset在中槍前於一個賭場跟fans打招呼及拍照，之後就於荷里活的Seminole Hard Rock酒店附近被槍擊。

傳Lil Tjay被扣留及中槍

警方表示：「我們知道晚上7時後在代客區發生事故。周一，在荷里活Seminole Hard Rock酒店外，一名人士受了非危及生命的傷害，被送往荷里活紀念地區醫院。Seminole警方已立即趕到現場，情況亦即受控，兩名人士正被扣留。調查正在進行中。現場是安全的，對公眾沒有威脅，賭場酒店營運不受影響。」警方暫未公布疑犯身份，以及他們槍擊Offset的目的。有傳饒舌歌手Lil Tjay被扣留及中槍，但發言人否認，指傳聞全屬虛構。Offset所屬組合Migos的隊友Takeoff，於2022年11月中槍身亡，終年28歲。Offset與Cardi B育有3名子女，前年女方指控丈夫不忠入紙離婚，結束7年婚姻。

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