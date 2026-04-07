朱Mic麗英受邀出席《穿PRADA的惡魔2》日本站宣傳 組「Cerulean小隊」訪問兩女主

《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）全球巡迴宣傳，昨日來到亞洲首站日本。兩位女主角梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）現身東京六本木出席粉絲見面活動，引爆全場尖叫。梅麗史翠普對上一次來日本宣傳電影是2016年，而安妮相隔13年後再訪東京。2006年《穿PRADA的惡魔》在東京首映時，只得安妮到來宣傳，故是次歷史性兩位女主角一同現身，更顯珍貴。同時，香港YouTube頻道小薯茄的朱Mic、麗英也獲邀親臨日本。

梅麗史翠普大爆金句

朱Mic、麗英感受《穿PRADA的惡魔2》在日本宣傳的超強氣氛，兩人搞鬼地穿上安妮夏菲維於首集被彈的那件經典天藍色同款毛衣，自稱「Cerulean小隊」。稍後朱Mic、麗英仲會訪問兩位女主角，敬請期待！回說活動上，當司儀問梅麗史翠普對片中那一場戲最深印象時，她即場扮思考，並爆出片中金句：「Let me think, I can’t think of anythings, so THAT’S ALL！（讓我想一想，我想不到任何東西，係咁多！）」即時令現場觀眾瘋狂歡呼。兩人都對現場觀眾的熱情感到極為感動，安妮更不斷向觀眾以日語講多謝，博得全場尖叫連連。

安妮夏菲維相隔13年後再訪東京

當安妮夏菲維為開啟新生活的人送上寄語時，她風趣地說：「我年輕的時候，覺得『對事物一無所知』是一件有些羞恥的事。其實，不知道也沒關係。只要能遇到優秀的上司，且對方不刻意刁難的話，不知道是完全沒問題的；而『去了解』這個行為本身，就會成為各位今後的旅程。你們將在旅程中學習並認識自己。我由衷希望大家都能擁有這樣的經歷。最後，祈禱大家都不會遇到壞心眼的老細。」

梅麗史翠普則幽默地抱怨道：「我有四個孩子，年齡和安妮差不多。雖然我常給他們各種建議，但他們真的只是聽聽而已，根本沒放在心上。」這番話引起現場一陣笑聲。隨後她認真地表示，希望大家保持好奇心與樂觀。