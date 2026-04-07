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韓星李昇基「白做」7個月決解約 為BPM基層員工發聲要求查數遭拒

影視圈
更新時間：14:45 2026-04-07 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-07 HKT

韓星李昇基早前爆出被舊東家拖糧後，昨日（6日）他透過律師發正式聲明，宣布已於3月底向新公司Big Planet Made（BPM）提出解約，理由是公司嚴重違反合約，甚至波及到了最基層的現場工作人員。李昇基直言自己長達「7個月沒領到一毫子」，引起熱話。聲明指出李昇基自去年9月至今，完全沒有收到任何一筆演藝酬勞，等於半年多來都「白做」。

BPM母公司屢爆醜聞

最令李昇基難忍的是，BPM竟連演藝活動支出、現場工作人員及外部廠商的費用都全面拖欠。李昇基為了確保收入結算的透明度，要求詳閱文件卻遭拒絕。他氣憤表示為了阻止辛苦工作的基層員工領不到薪水，才不得不做出解約的決定。事實上，BPM隸屬母公司One Hundred，後者最近屢爆醜聞，包括經營困難、女社長車佳媛涉與音樂製作人MC夢發展婚外情，並挪用公款。除了李昇基外，韓團SHINee泰民、THE BOYZ、VIVIZ、李茂珍等當紅藝人都要求解約，公司爆出「逃亡潮」。

李昇基接連被公司拖糧，認真黑仔，2022年，他爆出被Hook娛樂侵吞過去18年的音樂收入，他入稟控告舊東家，公司共賠償54億韓圜（約2,800萬港元）。

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