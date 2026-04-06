幸運閣｜顏卓靈一人分飾兩角奪美國影展大獎 蕭子墨感激好兄弟AK遙距教廣東話

顏卓靈和蕭子墨合作的澳門電影《幸運閣》近日上映，二人雖然是首次合作，但默契十足，他們在戲中以年輕版嫲嫲與爺爺的身份譜戀曲，顏卓靈笑謂最難忘是拍結婚戲時，感動到失控爆喊。蕭子墨則感謝好兄弟江𤒹生（AK）在拍攝期間教他廣東話。文、圖：黃佩麗

蕭子墨與AK合作拍動作片

顏卓靈和蕭子墨早前為新戲《幸運閣》，故事講述顏卓靈飾演的孫女奧利，為照顧中風嫲嫲，毅然放棄北京的工作，回到澳門居住，二人因著生活習慣而產生摩擦，卻讓奧利更了解嫲嫲的過去，戲中不時穿插嫲嫲跟爺爺年輕時的愛情故事，溫馨動人。顏卓靈一人分飾兩角，除了是孫女，更是年輕版的嫲嫲，與演年輕版爺爺蕭子墨譜戀曲，顏卓靈憑該片榮獲美國伍茲霍爾電影節「最佳表演獎」，她很開心堅持演員夢多年，終於得到肯定，她和蕭子墨首次合作，笑言二人同樣是山羊座，又有很多近似的想法，話題很多，拍談情戲時完全沒有尷尬，來自台灣的蕭子墨亦感謝好兄弟江𤒹生（AK）在拍攝期間教他廣東話，笑言當時每日都打電話問功課，「今次要挑戰閩南語和廣東話對白，閩南語我本來就懂，廣東話找了AK教我，幸好顏卓靈國語也很棒，拍戲時容易溝通。這戲在疫情時拍攝，因為封關的開係，平時熱鬧的澳門都變得很靜，有些地方更是一個人都沒有，反而更符合戲中的氛圍。」

顏卓靈學會珍惜家人

戲中的嫲孫情令人動容，顏卓靈直言拍攝時也有令她想起與家人相處的情況，稱一定要好好珍惜和家人相處的時間，笑言現在一有時間就陪父母周圍去，早前才帶他們一起回鄉下，「他們口講不用，但真的去到時其實是很開心，我最近才知他們有看我的戲，有追我有份演出的內地劇《梟起青壤》。」蕭子墨則想起與爺爺相處的情況，指爺爺自少就很疼惜他，「我從小跟爺爺嫲嫲生活，爺爺是一個很嚴肅的人，但他很愛我，對我很好，我們從沒有吵過架，他對我從沒有發過脾氣，雖然爺爺在我17、18歲時便過世，但他永遠活在我心底。」