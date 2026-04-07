洪朝豐近況曝光開展新事業 開班只收三位數金額反應未見熱烈？ 曾受情緒病折磨患癌割脷保命

曾是香港最受歡迎DJ之一的66歲洪朝豐，近年生活轉趨低調，鮮有公開露面。不過洪朝豐最近罕有更新社交網，為即將與頌缽導師合辦的「打坐x頌缽音療」活動積極宣傳，似乎正投身於心靈治療領域，開展新事業。

洪朝豐簡單資歷深

從帖文資料所見，洪朝豐以豐富的靜修經驗，包括曾四度到泰國最大寺院法身寺短期出家，並跟隨一行禪師梅村及宗僧學習，在海內外教授逾2千名學生，介紹可見資歷深厚。不過洪朝豐分享的照片，似乎並非近照。

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洪朝豐積極宣傳

而音療活動在下周五4月17日晚進行，在1.5小時的音療活動，收費為每位328元。而活動中又標榜能幫助參加者改善失眠、舒緩痛症、減壓放鬆及平衡情緒。雖然洪朝豐積極宣傳，但活動反應似乎未見熱烈。

洪朝豐的FB不時會分享照片，卻多是舊帖文轉發，甚少曝光新近況。洪朝豐最近一次上載新相，是在去年臨近聖誕節，洪朝豐穿著簡便的風褸，頭戴鴨舌帽，臉上略帶歲月痕跡，室在聖誕節裝置前自拍，神情平靜又從容。

洪朝豐回歸平淡

洪朝豐過往曾受精神問題困擾，有遺傳的憂鬱狂躁症，試過精神紊亂，在病房遭到五花大綁多達四次。洪朝豐又於2017年發現患舌癌及淋巴癌，要切除2/3舌頭，以及割走24粒淋巴核，因為做割脷手術保命，令洪朝豐的聲音受到影響，進食時亦失去味覺。洪朝豐近年接觸打坐，透過打坐使內心變得輕鬆，還開設工作室，教導聲樂、用聲和打坐三種課程，生活充實。

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