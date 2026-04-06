前亞視小生張啟樂移居台灣同老婆靠死撐 5個月大B女兩度聽力檢測不過關：每天為這事擔心

46歲的前亞視藝人張啟樂（Ben）近年將事業重心轉往台灣，於2024年榮獲廣播金鐘獎「生活風格節目獎」。事業得意的張啟樂，去年與太太迎接囡囡出世，但張啟樂近日在自己的YouTube頻道上，公開初為人父的複雜心情，更曝光女兒出生初期曾面臨聽力檢測不過關問題，讓張啟樂一度陷入憂慮。

張啟樂心情曾陷谷底

張啟樂在影片中透露，女兒出生後曾在台灣的醫院進行體檢，其中一項聽力檢測的結果，卻顯示「未通過」。張啟樂憶述當時獲護理師告知消息時的心情：「有一天護理師就跟我們講：『你們小孩的聽力檢測沒過』。」之後醫院安排張啟樂的女兒進行第二次檢測，結果同樣是「不過關」，讓張啟樂夫婦的心情跌入谷底。

張啟樂之後再帶女兒搵專科醫生做詳細檢查，令他擔心足一個月，張啟樂坦言：「我每一天我都會為了這個事情而擔心。」張啟樂指自己身為主持人，無法想像女兒未來可能聽不到自己聲音。

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張啟樂憂心一個月

張啟樂女兒經過耳鼻喉專科更精密的儀器詳細檢測後，結果顯示「過了！」張啟樂女兒的聽力一切正常。而後續的「聽損與視網膜退化基因篩檢」報告，同樣顯示BB沒有異常，才讓張啟樂徹底放心：「把我過去一個月的擔憂呢，馬上就清掉。」

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張啟樂嘆太遲做人父

除了女兒的健康問題，張啟樂分享與太太在月子中心結束後，獨自照顧女兒的辛酸。張啟樂形容那段時間「真的是蠻痛苦」，他與太太是靠「死撐」捱過，不僅在體力上消耗，更有心理上的內耗，讓張啟樂感嘆：「我應該早一點生的，太晚生她了。」張啟樂直言到女兒大學畢業時，自己已快將70歲，笑問囡囡：「你可以長大快一點嗎？你可以是天才嗎？」可體現「養兒一百歲，長憂九十九」的心情。

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