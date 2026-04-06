周吉佩《延續．第三人生》個唱5.16登陸廣州︰準備同你哋唱餐飽

周吉佩「第三人生演唱會」自2024年底在香港啟航，去年在澳門站演出，樂迷反應熱烈，門票火速售罄，一直期待下站的演出。今年吉吉終於帶着全新篇章的「第三人生演唱會」來到廣州，再跟樂迷相聚。周吉佩《延續．第三人生》演唱會將於5月16日於廣州正佳大劇院・尚梯館舉行。他在IG興奮稱︰「準備同你哋唱餐飽！」

周吉佩廣州多Fans

吉吉曾為「第三人生」的意思作出解讀︰「第三人生代表年紀大了，仍可以追夢。雖然很多人為了生活、生存，忘記夢想，甚至越走越遠，而只要有夢想，永不怕遲。」今次《延續．第三人生》以「時間、成長、重生」為主軸，周吉佩將以更成熟細膩的聲線，結合沉浸式舞台設計與現場樂隊編排，演繹經典到全新作品。

門票4.13起公售

門票將於4月13日（星期一）於大麥、攜程、秀動公開發售，票價人民幣¥780／人民幣¥380（全場座位），樂迷敬請鎖定官方公告及指定票務平台，親臨現場，一同走進周吉佩《延續．第三人生》的音樂旅程。

周吉佩《延續．第三人生》演唱會-廣州站

演出日期：2026年5月16日（星期六）

時間：晚上7時正

地點：廣州正佳大劇院・尚梯館

票價：人民幣¥780／人民幣¥380（全場座位）

購票平台：大麥｜攜程｜秀動

公開發售日期：2026年4月13日（星期一）14︰00 起