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IU邊佑錫時隔10年再續前緣 炮製「現代皇室」羅曼史 自爆初見面被男方素顏光環驚艷

影視圈
更新時間：16:15 2026-04-06 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-06 HKT

被譽為本年度最期待作品之一的《21世紀大君夫人》，將於10日首播，今日舉行發布會，主角IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍、劉秀彬、李妍、導演朴峻華等現身，IU穿上紗裙，以公主造型登場，邊佑錫則穿上劇中飾演的「大君」服飾。

IU有信心再成冠軍作品

IU去年與朴寶劍合作的《苦盡柑來遇見你》大收旺場，並讓她斬獲多個視后寶座，今日她自信表示：「我從來不會錯過業界的任何冠軍作品，我們的團隊目標是製作第一位的作品。正如很多人期待這部作品，拍攝已經結束，導演正在努力進行後期製作，演員們則正在全力以赴地進行宣傳。」

邊佑錫知道一定合作很好

電視台昨日上載IU與邊佑錫的訪問片段，IU被邊佑錫問到「第一次見到他的印象如何」？IU憶述：「我們在辦公室初次見面時，他是近乎素顏的樣子，當時他戴着帽子走進來，打扮樸素，然後覺得『嘩，是邊佑錫，怎麼這麼靚仔』，他就像帶着光環，讓我很驚訝。」邊佑錫透露當初聽說對手戲演員是IU時，第一反應是驚呼「Eureka」（我找到了），並堅信二人一定能合作得很好。他隨後想起他們在10年前也曾合作過《月之戀人－步步驚心：麗》，當時的幸福感讓他對這次重逢感到格外驚喜與期待。IU指自己的性格逐漸受到角色影響，現在與角色的同步率高達80%，拍畢劇集後，更覺得是100%與角色性格一樣。

《21世紀大君夫人》是以21世紀立憲君主制大韓民國為背景，描寫擁有一切的財閥，但身份只是平民，而且讓人討厭的成熙周（IU飾）和國王的兒子，但甚麼也得不到、悲傷的男人李莞大君（邊佑錫飾）的命運因相遇而改變，並發展出打破身份的浪漫故事。

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