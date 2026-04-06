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90年代女星鄭艷麗再度入院：捱唔住 喪母一個月健康亮紅燈 曾受厭食症困擾

影視圈
更新時間：14:30 2026-04-06 HKT
發佈時間：14:30 2026-04-06 HKT

90年代「最美艷星」鄭艷麗自多年前淡出幕前，近年飽受健康困擾，多次出入醫院。已屆55歲鄭艷麗昨日（5日）在社交平台透露已入院多日，由於適逢復活節長假期，難以搵醫生治療，令她甚感無奈。

鄭艷麗未有出鏡

鄭艷麗昨日在FB上載一張身在醫院的照片，不過未有出鏡，只見到鄭艷麗自拍一邊手掌及手臂，見到上面插有三個靜脈注射的插針，其中一個正在輸液。鄭艷麗留言：「終於捱唔住入咗幾日醫院啦！呢幾日仲有假期冇得點樣睇醫生？一隻手三個漏斗」。

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不少網民見到鄭艷麗的苦況送上關心，詢問其病情外，又提供市面在假期期間仍有營業的診所名單。網民還留言慰問鄭艷麗：「好好養病」、「唔好再返工」、「放鬆心情，唔好諗太多」、「保重啊，你一定可以戰勝病魔㗎」，祝鄭艷麗早日康復。

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鄭艷麗受厭食症困擾

鄭艷麗於80年代末參加TVB的《1988銀河接力大賽》贏得女主角組冠軍，因擁有越南、法國血統，入行火速獲得力捧。 鄭艷麗於90年代轉戰影壇，曾拍攝多部三級片，包括《滅門慘案之借種》，成為艷星。鄭艷麗息影後飽受厭食症困擾，體重曾暴跌至90磅，曾因病情入住深切治療部（ICU），身體問題導致不時進出醫院。鄭艷麗今年3月經歷喪母之痛，未知是否因母親離世打擊，而令健康再次亮紅燈。

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