廖子妤獲封高票房吉祥物 余香凝學習愛與成長 陳湛文聲演《哪吒2》解鎖新技能丨名人雜誌

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）粵語配音版於4月11日上架Now爆谷台。粵語配音版的精髓，在於把港式潮語融入對白︰「Kam」、「0尊」、「世一」等甚有親切感。余香凝聲演「殷夫人」；廖子妤分別聲演「鶴童」與「西海龍王」；陳湛文聲演「無量仙翁」，問三人有沒有口頭禪？余香凝擰頭，廖子妤即碌大眼︰「知唔知你今天說了多少遍『唔係呀』？我有數住！」早於合拍電影《骨妹》前，兩人在模特兒工作上結緣，友誼永固。另一方面，陳湛文又「眼紅」廖子妤分「聲」兩角搶生意，其實兩人經常合作，早已是「老Best」。三人無所不談，從配音談到演藝事業的「關卡」，從金像獎談到育兒之道。撰文：李志宏 攝影：林賓尼

這次《名人雜誌》邀得余香凝、廖子妤和陳湛文大談為《哪吒2》配音時的趣事。

《哪吒之魔童鬧海》粵語配音版即將在Now爆谷台上架。

又關魏浚笙事？

余香凝聲演《哪吒2》的殷夫人──即哪吒之母，李靖之妻。她認為粵語配音易令香港觀眾會心微笑，「有一場戲，殷夫人說笑，想把哪吒整到好似Jeffrey（魏浚笙）一樣英俊！這台詞一出，即刻有畫面浮現。」她形容殷夫人兼具剛強、溫柔，「在古代女性中，她走得好前，是事業型女性！懷孕前後都在英勇征戰，同時對哪吒循循善誘。」

余香凝聲演哪吒之母，已為人母的她演繹角色時頗有共鳴。

余香凝大讚殷夫人（左）既英勇善戰，教導哪吒時又會循循善誘。

片中哪吒受盡別人嘲笑，若現實中子女遇不公，余香凝會先聆聽孩子的說法。

陳湛文試鏡時，曾試過聲演哪吒，但他坦言未能呈現角色的年輕能量。

余香凝、陳湛文「父母的擔憂」

余香凝育有一女一子，分別5歲和2歲多，有場母子告別戲，她感受尤深，「我一邊看畫面，一邊投入角色情緒。哪吒啟程離家，殷夫人滿懷不捨地叮囑兒子種種。配音完成後，我想，將來孩子長大離家，我的擔心跟殷夫人也是相同的。父母對子女的掛念，從不因時間而減退。」而聲演無量仙翁的陳湛文，女兒今年4歲，他憶述︰「我在家錄那些吶喊聲時（casting用），差點嚇壞女兒！」片中哪吒受盡別人嘲笑，若現實中子女遇不公，余香凝會先聆聽孩子的說法，「因為信任極為重要，上一代家長往往傾向先責備孩子，我就認為該相信他們，再了解情況，尋找解決方法。」陳湛文深表認同並補充道︰「先讓孩子說出感受，我會觀察孩子的反應，有些情況是，她說出口就沒事了，其實她只需感受到父母的支持就可以了！」他又續稱︰「真的，父母的擔心……就算事情未發生，甚至永遠不會發生，我們也會想得好遠好遠，例如想想將來女兒拍拖之類……某程度上提早嚇大自己，好讓真正發生時能坦然面對。」

廖子妤一人聲演兩角，兩角的聲音語調演繹又各有難度，她坦言有被難倒。

廖子妤形容她所聲演的另一角色鶴童，性格愚忠笨拙。

西海龍王（右）聲音低沉慵懶，但同時要表現激昂情緒，難度頗高。

廖子妤成票房吉祥物

廖子妤最近行運、好紅，《毒舌大狀》、《九龍城寨之圍城》、《夜王》皆有逾億票房，她謙稱：「經常覺得自己運氣太好，甚至懷疑是不是用壽命換來的福氣？」她透露最初試鏡《哪吒2》時，是聲演哪吒、鶴童，最終她一人聲演兩角──鶴童、西海龍王，喜出望外。廖子妤如此形容鶴童︰「愚忠笨拙，對主子（無量仙翁）極度忠心。」而西海龍王則「「性格複雜，並非十惡不赦，所作所為是被命運所逼。」西海龍王的語調較鶴童多變，「西海龍王低沉、慵懶的語氣，我要壓低聲線，以最性感、最懶洋洋的方式配音，就算角色身陷岩漿，都不失高貴、自在。」續說︰「要保持低沉聲音，同時表現激昂情緒，難度頗高。」她為此連續配足8小時才收工。

廖子妤通過不斷重錄，以掌握節奏與發音。

陳湛文憶述︰「在家錄那些吶喊聲時（casting用），差點嚇壞女兒！」

廖子妤、余香凝合作無間！

陳湛文聲演的無量仙翁外型好cute，卻是片中的大奸角。

陳湛文謙稱再學習

陳湛文試鏡時，聲演哪吒、李靖、無量仙翁，「為哪吒配音，難度極高，他好Rock & Roll，我嘗試模仿，但未能呈現年輕能量，落選是理所當然。」他形容無量仙翁年長、聲線低沉且沙啞，「說話有滄桑感，尤其對戰哪吒時，要用盡全力去嗌，確實不易掌握。」他續說道：「不論對象是好人還是壞人，在無量仙翁眼中，都視為可利用的工具！他根本不配為仙，應該歸入魔班。」余香凝認為是次配音困難度在於，「殷夫人對着兒子時溫柔，對丈夫就語氣嚴厲，征戰時流露果斷氣勢，這些語氣轉換都要精確掌握。」廖子妤則通過不斷重錄，以掌握節奏與發音，「我平時說話速度一快，字音就會黏在一起！配音時每一個字，每一句說話都要清晰。」經過這次配音，可有解鎖技能？陳湛文：「談不上『解鎖技能』，只覺自己還有許多地方需要重新學習。」余香凝笑言︰「我喜歡配打鬥場面的聲音，做動作聲效，吒！叱！非常有趣。」廖子妤自認貪玩，「這次配2個角色，我下次可以配4個角色！」

《哪吒2》並非一味打打殺殺，余香凝稱它傳達以愛包容的訊息。

陳湛文坦言為人父母就是會為想得多、想得遠，提早為孩子的未來擔心。

「神、人、魔」階級反思

《哪吒2》並非一味打打殺殺，余香凝稱它傳達以愛包容的訊息，「每個孩子都有獨特天性，哪吒或許難以管教，甚至被誤解為『魔童』，殷夫人選擇以包容來引導他，以愛化解衝突。」陳湛文︰「我就認為是帶眼識人──做人要胸懷善意，同時不能毫無戒備之心，你不知道自己幾時會遇到無量仙翁這種人，過於算計、手段太多。」廖子妤大感共鳴，「《哪吒2》提出『神、人、魔』的階級反思，這些分類是否必然？神一定代表正義？妖魔就必然邪惡嗎？界線模糊，值得思考。」

對於演藝路上的關卡，3人都有他們的看法。

余香凝坦言自己在演藝路的難關，在於自信不足。

廖子妤自認是白羊座，性格衝動、直接。

廖子妤和余香凝早年做模特兒時已認識，及後又合演《骨妹》，友情深厚。

余香凝演藝路上的關卡

動畫中，哪吒離家踏上「成仙之路」，路途上要通過重重難關。余香凝演藝路的關卡，在於自信不足，「爭取到角色之後，我又會懷疑自己，擔心能否詮釋得當？調整心態真的十分重要，我仍在學習。」廖子妤說︰「我是白羊座，性格衝動、直接，就像年輕的哪吒，深信『我命由我不由天』，趁着衝勁仍在，試了再算吧！因為後面還有另一難關追着你。」

陳湛文悲觀說：「有些困難不是明顯擺在面前，它會反覆出現，是沉浸式的！像不斷提醒你觀照自己。我是演員，當然想演不同類型的角色，問題是現在香港有多少戲開拍中？」

廖子妤、陳湛文得知入圍那一刻

2024年，余香凝憑電影《白日之下》坐上金像獎影后寶座。將於4月19日舉行的《第44屆香港電影金像獎》，她兩個老友廖子妤、陳湛文分別憑《像我這樣的愛情》、《UFO離奇命案》提名「最佳女主角」與「最佳男配角」，廖子妤說︰「我記得直播公布入圍一刻，我在飛機上，將要起飛，集氣連接Wi-Fi要成功！一連上便彈出好多訊息，之後就開了一瓶香檳慶祝。」陳湛文笑言公布一刻，他在洗手間辦「大事」，並以此為訪問作總結，「收到朋友的恭喜訊息才知道被提名，那一刻十分平靜，像是生活給我提示：『記住，你仍在路上』。」

場地提供：富衛1881公館

廖子妤

髮型：Jay Yeung @headquarters @jayyeung.theedge

化妝：Man Man Lai @manmanflm

服裝：@sandroparis

余香凝

髮型：Ken Hui @ken___hui @Artify.lab

化妝：Lavinia Tang @LaviniaTang

服裝：@sandroparis

陳湛文

髮型及化妝：Rachel Mok @ Lisa C. Makeup

@rachelmok @rachelmokmakeup @lisa_c._makeup_art

眼鏡：@eyesbuddyhk

服裝：@i.t_too