郭晉安去年突離巢TVB：唔完全係我自己決定 聞前妻歐倩怡即遞咪僅回「謝謝」

去年突然離開舊東家TVB的郭晉安（安仔）今日（5日）首度出席公開活動，他帶着養了三年的松鼠狗Hunter到港台出席劉倩怡主持的寵物節目《有尾相伴》啟播宣傳活動。

郭晉安平日返公司開會商討策略

去年突然離開舊東家TVB，問到是否一早部署這決定？安仔表示，覺得需要轉變另一種生活，亦不完全是他自己的決定（因拍劇較被動），當然有好劇本也會考慮，問到是否其他電視台也會接拍？他稱，有好劇本也會接拍，又笑指，現只擔心自己是否仍懂得演戲。現在是上市公司的非執行董事身份，平日他大多是返公司開會商討策略。

郭晉安接觸不同新運動

另方面，自由身的他開始尋回自己的生活，就像過往鍾意健身以及設立了網球聯盟，現也會接觸不同的新運動，就如匹克球及沙灘網球等。他指出，網球聯盟大前提是以慈善為主，早前與單親家庭做球類運動，之後陸續也會有不同的慈善活動舉行。問他現在是否專注在上市公司的工作上？安仔開心表示，會多方面進行，全都是自己想做的事，也是他興趣之內的，不像拍劇那麼被動，也沒有被任何公司所限制，發現是另一種生活模式。

郭晉安稱演微短劇要睇酬勞

至於他還想演一些什麼角色？他表示，沒有，只是等待好劇本，當劇本拿到手，看頭幾集已知道是否適合，至於突然戲癮大發會怎辦？安仔笑言：「沒有想過自己還有沒有戲癮，可能有一天自己不想再拍也不出奇，（現在流行微短劇可會考慮？）也有拍過，是另一種做法，拍攝時無需想太多，叫你做什麼就去做很放鬆，但他們串連出來的卻是很得意的短片，（有興趣接拍？）當然要看酬勞，現在看到這是一個趨勢，試試另一種方式全民也可以做藝人。」此外，安仔稱，Hunter是女兒的生日禮物，有了這寵物他與女兒的關係也出現很大改變，多了很多話題，女兒會跟他說日常發生的事，家中多了狗狗之後，女兒開始懂得為狗狗清理屎尿及照顧狗狗。問到復活節假期可有與子女外遊計劃？他表示，沒有，因為出外很多人，會留在家中度過。

最後問他現在可有聯絡前妻歐倩怡？安仔即時將咪遞回給傳媒，之後說一聲「謝謝！」沒有作出任何回應。