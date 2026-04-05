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楊受成博士力撐海兒 Carina《Nancy戀噏Show》 戴祖儀獲黃宗澤黎諾懿探班打氣

影視圈
更新時間：18:45 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-05 HKT

由戴祖儀（Joey）、海兒、Carina@VIVA及阿妹@Lolly Talk主演，陳恩碩編劇、導演及監製的獨腳音樂劇《Nancy戀噏Show》近日熱演，Joey首次挑戰獨腳音樂劇，獲圈中好友黃宗澤、黎諾懿、蔡潔及鄧志堅等親臨捧場，並於演出後到後台探班，一致大讚Joey獨挑唱跳演大旗，表現專業且充滿魅力，並紛紛送上祝福，期望《Nancy戀噏Show》場場爆滿！

楊受成博士與太太陸小曼現身撐場

此外，早前楊受成博士與太太陸小曼亦親臨現場，支持旗下藝人海兒及Carina@VIVA演出。而在《Nancy戀噏Show》聲演Alex的靚聲男歌手梁釗峰（釗峰）、李靖筠（Gladys）亦於昨晚在海兒演出的場次驚喜現身。

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