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前TVB「御用醫生」郭田葰近照曝光狀態驚人 精通六國語言轉戰司儀界 曾預告回流澳洲行醫

影視圈
更新時間：21:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-05 HKT

現年44歲的TVB郭田葰，有「御用醫生」之稱，在劇中演過近50次醫生，現實中他亦曾是急症室醫生。自2022年離巢外闖後，郭田葰迎來事業另一高峰，成為圈中出名的金牌司儀，近日他在社交平台，分享與澳洲寄宿家庭的「家人」溫馨合照，其凍齡外貌及烏黑濃密頭髮，再次成為網民焦點。

郭田葰頭髮烏黑外貌凍齡

從郭田葰近日分享的相片可見，他化身貼心導遊，帶著澳洲寄宿家庭的三位家人暢遊香港，重情重義。一行人時而在海濱長廊散步，時而又在咖啡店內享受下午茶，氣氛輕鬆愉快。郭田葰全程笑容滿面，神采飛揚，其緊緻的皮膚和年輕活力的狀態，感覺愈來愈年輕，比起在TVB年代，保養得宜的外貌，令人驚艷。

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郭田葰精通六國語言進軍司儀界吸金

郭田葰離巢後，事業發展可謂順風順水，憑藉其健康的醫生形象，專業正氣，精通粵語、英語、普通話、印尼語、日語、韓文等六國語言，又曾到韓國語言學校深詣韓文，近年他成功轉型司儀界，在各大商業活動及發布會上無往而不利。由於他擁有醫生牌照，不少健康產品，均邀請他擔任代言人。

郭田葰曾透露未來會返澳洲行醫

郭田葰自小隨家人移居印尼、新加坡、馬來西亞等地，他16歲移居澳洲及在當地升學，從墨爾本蒙納士大學醫科畢業後，24歲便正式成為醫生，更選擇在前線的急症室服務。直至2009年，他回港參加《香港先生選舉》，毅然踏入娛樂圈。在TVB期間，他除了演出《On Call 36小時》、《巴不得媽媽》等劇集外，電視台在拍攝醫療劇時，更常邀請他擔任醫學顧問，將其專業知識貢獻於幕後。離開TVB後，他除了擔任司儀工作，更透露將來有計劃返回澳洲開設自己的診所，重拾醫生身份。

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