80歲富商余錦基現身娛圈聚會 身家豐厚上月賣樓再賺近2億 弟婦係前TVB女星陳家碧

香港足總名譽副會長兼商界名人余錦基去年搞80歲大壽，與一眾好友歡聚，譚詠麟與陳百祥自傳出不和後，鮮有一同現身。溥儀眼鏡創辦人邱子傑在社交平台分享合照，提前為溫拿樂隊成員彭健新慶祝77歲生日，見到甚有露面的余錦基坐在壽星身旁，如主人家一樣。

余錦基面露微笑

坐在前排的余錦基穿上直紋衫，罕有地沒戴其標誌性禮帽，雖然已年屆八旬，但余錦基與眾人一同豎起拇指，面露微笑，精神狀態看來相當飽滿。只是對比過往，余錦基的身形似乎顯得消瘦，其狀況引起討論。在邱子傑曝光的合照中全男班出席，除「壽星仔」彭健新外，還有譚詠麟、鍾鎮濤、曾志偉、李克勤等。邱子傑留言：「祝健仔生日快樂，『年年有今日、歲歲有今朝』！」

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余錦基大屋持貨逾半世紀

余錦基早前被爆成功出售持貨逾半世紀的大屋，位於傳統富豪地段九龍塘渭州道8號的獨立屋，建有一幢4層高的洋房，實用面積約8,227平方呎，附設有兩個泊車位，有指當年以75萬元購入。最近有指余錦基以天價1.9億元出售，大賺約1.89億元，獨立屋升幅高達253倍。此外，余錦基的胞弟余錦遠為前TVB藝人、《娛樂新聞眼》主持陳家碧的丈夫，二人育有兩個女兒。

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