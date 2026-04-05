正義女神丨吳文懿飾「殺嬰媽媽」演技細膩 曾是210磅肥妹激減100磅「冇頸」舊照曝光

新劇《正義女神》目前正在翡翠台熱播，多位新人演員因出色表示，成功掀起熱話。近日的「少女殺嬰案」飾演「棄嬰媽媽」的吳文懿，加入TVB未夠四年，今次在劇中憑細膩演技，吸引觀眾注意，而她勵志的減肥生活，被網民封為「翻版苟芸慧」。

吳文懿自創「劇組生存減肥法」

吳文懿外表亮麗，又有幾分似苟芸慧，原來青少年時期曾是「肥妹仔」一名。吳文懿近日在IG分享「甩肉」過程，透露自己：「由210磅到110磅，100磅嘅距離可以改變幾多？以前喺劇組，我係嗰個食晒成個飯盒嘅人；而家，我掌握咗一套『劇組生存減肥法』。」

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吳文懿花三年逆襲成功

從多張照片中，見到吳文懿昔日照片臉圓圓，身形又圓潤，目測過200磅，更有照片影到冇頸大肚腩。經過三年努力運動瘦身，吳文懿逐漸出現V臉，手臂、腰肢線條逐漸出現。吳文懿坦言最初減肥時不敢想像可以減幾多磅，只是想：「行入服裝店嗰陣，唔好再驚試完衫唔啱。嗰種因為肥而產生嘅敏感同自卑，我真係唔想再咁樣落去。」

吳文懿在IG限時動態留言：「其實減肥最重要真係心態，我係唔服輸，點解人哋得我唔得？我唔信我堅持飲食控制，做運動就瘦唔到，同埋當你想放棄嘅時候，望吓啲靚女，人哋瘦過你都好努力，維持身材、護膚，自己點解要懶呢？搵到個動力盲得㗎啦！」

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吳文懿是2022年第32期藝員訓練班學員，畢業後加入TVB，三年來演出10餘部劇集，包括《新聞女王》、《逆天奇案2》等，但戲分不多。而在《正義女神》中，是單元「少女殺嬰案」的主角，劇情講述在凍肉店發現初生嬰兒屍體，女店主的女兒麥珊珊（吳文懿飾）被控殺嬰罪，卻堅拒供出BB生父身份。

吳文懿層次演技獲讚揚

在庭上回憶起嬰兒受害過程，吳文懿不禁落淚。逾兩分鐘的場口，吳文懿的情緒起伏，由無助絕望的眼神，到憶起當日獨自面對分娩，再親手殺害BB時過程，撕心裂肺的哭笑演技，令人大感心痛。不少網民大讚吳文懿在零對白下的演繹掌握得好：「佢完全表達到嗰份痛心」。

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