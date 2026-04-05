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中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光

影視圈
更新時間：16:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-05 HKT

日本傳奇女星中山美穗於2024年驟然離世，終年54歲，消息震驚全亞洲。隨著她的官方網站於今年3月31日正式關閉，這位昭和時代偶像的傳奇人生也劃下了句點。然而，她留下的鉅額遺產及繼承問題，再度成為外界關注的焦點，據日媒近日報導，她的兒子獨子決定放棄繼承中山美穗的遺產。

中山美穗離婚後母子情斷成遺憾

中山美穗與作家兼音樂人前夫辻仁成於2002年結婚，育有一子。然而，2014年二人宣布離婚，兒子的撫養權歸前夫所有，並隨父親長年旅居法國巴黎。當時，中山美穗因與音樂人的緋聞而受到批評，一度背負「拋夫棄子」的罵名。據報導，離婚後母子關係便漸行漸遠，將近10年沒有聯繫。雖然中山美穗曾透露思念兒子，卻又擔心打擾對方而不敢前往法國探視。直到中山美穗逝世後，她的兒子才趕回日本，但並未出席葬禮。 

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中山美穗獨子棄20億日圓遺產

中山美穗身後留下約20億日圓（約9,800萬港元）的龐大遺產。根據日本媒體報導，她的21歲獨子在與母親多年未聯繫的情感因素下，已決定放棄繼承權。除了情感上的疏離，日本高額的遺產稅制也是關鍵原因。日本的遺產稅最高稅率可達55%，繼承人必須在10個月內以現金完成申報與繳納。這對於長居海外的繼承人而言，不僅稅負沉重，處理相關法律程序也相當複雜。在情感與現實的雙重考量下，其子最終選擇拋棄繼承。這筆鉅額遺產，未來可能將由與中山美穗關係同樣疏遠的母親繼承。

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中山美穗浴室意外驟逝

中山美穗自1985年出道，影視歌三棲，以電影《情書》、日劇《沉睡的森林》等作品風靡亞洲，是許多人心中的一代女神。中山美穗於2024年12月6日驟逝，回顧她離世的細節，據當時日媒報導，她原定於2024年12月6日前往大阪舉行音樂會，卻因身體不適臨時取消。工作人員因無法聯繫上她而前往其位於東京澀谷的住處查看，卻驚見她倒在浴室的浴缸中，已無生命跡象。

中山美穗的經理人公司事後發布聲明，證實中山美穗的死因為「入浴時發生意外事故」。警方驗屍後排除他殺的可能，現場也未發現遺書。由於被發現時的狀況，調查人員推測，死因可能與溫差過大引發的「熱休克」有關。一代巨星在寒冬中孤獨離去，讓粉絲悲痛萬分。

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中山美穗曾爆出不倫戀致離婚？

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