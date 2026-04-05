姬蒂碧金莎疑因讚好加沙停火文章 被經理人無理炒魷 狠批荷里活男女不平等

《妖夜尋狼》英國美魔女姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale），近年遭逢繼父與母親病逝的打擊而暴瘦，近日她自爆被經理人無理炒魷，疑因她讚好關於加沙停火及反對殺害兒童的文章有關。姬蒂周五在網上撰長文自爆被經理人解僱，並點名批評「變形俠醫」麥克路化奴（Mark Ruffalo），明言因為他是男性，所以無被炒魷！

姬蒂怒批荷里活仍然男女不平等

她稱麥克與她的共同經理人，只因為她在支持加沙停火的留言下按讚，當日就將她開除，而同樣大力支持停火的麥克則完全無事，怒批荷里活仍然男女不平等。她直言：「我猜在荷里活擁有陰莖真的很重要，因為你沒有被我的經理人解僱過，她前一周給我發了一份禮物，所以我們沒有任何不和，但我讚好了一篇關於加沙停火的文章，同一日我就被解僱了。就如蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）在演員工會罷工結束後兩日被炒魷一樣，那次罷工，我們都沒有工作9個月。」

姬蒂因繼父及母親離世大受打擊

姬蒂又提到自己的繼父及母親離世，讓她大受打擊，「我正在處理這樣一個事實，我繼父除了患有兩種癌症外，還得了一場災難性中風的前一日，我患腦癌的母親被告知她只有6星期命，而且我是他們照顧者。我正準備飛往英國把他帶回來，這樣我就可以充分照顧他，但我就被有12年情誼的經理人，用兩句句子將我開除，這導致了繼父的死亡。經理人亦與她年邁的父母非常親近，她絕對知道我獨自在處理甚麼。」姬蒂最後指有留言給麥克，但對方未有理會她，她亦痛批「男性特權」有時候連在麥克這樣大家認為的好人身上都會出現，「當然我不會得到他的任何回應，我真心誠意支持麥克路化奴及他做的任何事，但我就是不會得到他的回應，不管當時或是現在。幾個月前我給他發了訊息，他視若無睹，他就更沒有可能現在會來回覆我。」她其後將所有發文刪除。