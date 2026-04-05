49歲「電波少女」雷晴雯罕露面外貌凍齡 與表外甥沈震軒陳年恩怨被重提 關係決裂出律師信

前「電波少女」成員雷晴雯（原名雷穎怡）近日因與陳松伶合照，再度引起公眾關注。雷晴雯已屆49歲，但照片中的她保養得宜，絲毫不見歲月痕跡，令人驚艷。而雷晴雯再度現身大眾視線，曾與外甥沈震軒的一段陳年恩怨，亦再次被翻出。

雷晴雯沈震軒曾爆風波

雷晴雯是沈震軒的表姨，多年前曾因一隻「湯匙」而反面。有指雷晴雯復出時，因顧念親情及表姐的叮嚀，不收分文為沈震軒接戲，為對方演藝事業鋪路。沒料到被沈震軒嫌棄，還揚言要求雷晴雯不要再出現，導致二人關係決裂，雷晴雯更出律師信，指控沈震軒在骨折住院期間，曾借用故友所送的「白瓷湯匙」生日禮物，一直未有歸還。

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視1987年港姐冠軍楊寶玲為恩師的雷晴雯，1995年投考第八期TVB藝員訓練班，畢業後曾在圈中發展，1998年與李思蓓主持世界盃，而成為「世界妹」始祖。雷晴雯演出過不少劇集，但多為閒角，直到2000年約滿離巢，轉到內地發展。

雷晴雯是身兼多職藝人

雷晴雯曾在中學、大學兼任談吐儀態及美容化妝導師，亦有兼任活動公關、藝人經理人、活動司儀，還以筆名「艾瑪菲．雲妮」為專欄寫作，同時擔任網上及印刷雜誌的副總編輯，是身兼多職藝人。

雷晴雯為病母離開幕前

雷晴雯曾透露突然離開娛樂圈原因與母親有關，在主持世界盃期間受到追訪，導致有嚴重情緒病兼癌症的媽媽被揭私隱，令到母親大受刺激而病情惡化，有輕生念頭。雷晴雯之後同樣患上抑鬱症，加上遇意外而要坐輪椅兩年，最終佢淡出幕前，專心照顧家人。2016年雷晴雯曾以美容作家身份亮相《星期日檔案》，大談微整形風險。

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