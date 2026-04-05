AK台上5次肉緊自摸：演出時很忘我 首赴意大利出席遠東電影節好感恩 拍新戲忙到無胃口食飯

江𤒹生（AK）和樂隊晚安莉莉等昨晚（4日）為「CON-CON HONG KONG 2026」演出，AK緊接晚安莉莉出場，自稱是「早晨AK」，他獻唱多首歌曲，在演出新歌《攬緊處理》和《信之卷》時更5次肉緊自摸，氣氛熱鬧。

AK被服裝姐姐叫不要再瘦下去

AK受訪時表示正忙於拍新戲，一開工就無胃口食飯，瘦了不少，服裝姐姐都說要經常幫他改褲頭，叫他不要再瘦下去，這晚演出有皮帶扣實，不怕褲子鬆，問到是否太緊才會在演出時不時自摸？他笑說：「大髀嗎？大髀都是我下體，我顧住唱歌，演出時很忘我，無留意摸到甚麼，忘我時就咩都摸下，也無計到摸了幾次，這是我的台風。（覺得觀眾反應如何？）初時擔心多男性觀眾，怕他們怕羞會太靜，但在現場完全感受到雄赳赳的力量，隔著耳機都聽到，可能與我一開始選擇的兩首動漫歌有關，因我揀的都是有廣東話版，相信能引起大家共鳴。」

AK工作多多

談到在他演出前有不少觀眾離場，AK表示觀眾看完喜歡的歌手離開很正常，「這是一個很大的展覽，隔離會場有很多不同的攤位，觀眾想爭取時間睇騷和睇展品，會離開是很合理，我的品牌都有在會場擺檔，之後有時間都會去睇睇，聽聞雪條都已賣完。（會幫手拉客？）不會了，最近很忙，交給同事處理。」AK工作多多，新戲即將拍完，之後要忙舞台劇，近日又忙於為電影《我們不是什麼》宣傳，透露稍後會出席不少謝票場活動，該片將於《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》參展，AK表示會到意大利出席活動，他笑說：「我都是剛剛知道消息，我是鄉下仔，是第一次去意大利，要過去搵有菠蘿的pizza！但未知會去幾多日，公司度緊期。（會留多幾日去玩？）不會，香港還有很多工作要做，有得去已很開心，能夠和導演一起出席深感榮幸，完成埋手頭上的工作就可以開開心心去意大利。」又說在宣傳電影之餘，也想好好開闊眼界，問到是否想開拓國際市場？他即表示感恩，笑謂這幾日要學一些簡單意大利文，到時與其他出席的電影人交流，他指人人都想開拓國際市場，但都要一步步來，去年拍了《我》這部好電影很開心，希望與觀眾多分享，雖然電影是三級片，受眾會有些限制，但他呼籲大家看完覺得不錯就多推介，又指戲中有很多細節，要多看幾次才會留意清楚。