李麗珍嘆感情世界失多過得 自認「特別麻煩的女人」拒再渴求愛情 痛心圈中摯友均已離世

入行逾40年、現年60歲的李麗珍，在90年代初為生計走出「純情學生妹」形象，寬衣解帶挑戰三級片，在《蜜桃成熟時》憑水汪汪的雙眼、飽滿的臉型，清純又帶性感氣質，曾被譽為「純欲天花板」，為一代性感女神。其後李麗珍推出多本寫真，雖然這些寫真集已推出超過 30 年，但在依然「有價有市」。

李麗珍拍寫真集酬勞不俗

近日李麗珍接受資深傳媒人汪曼玲《快拍曼鏡頭》訪問，李麗珍說：「成日都話斷市，但係到而家都30年。我記得寫真集嘅時候，係喺威尼斯拍，第一個鏡頭我好快就除咗衫，點知佢哋都未準備好，我仲催人哋快啲。」不過李麗珍稱當時的酬勞不俗：「我係一筆過收，嗰陣日本那時候好流行，宮澤理惠嗰本好靚，我覺得自己係時候轉變。」

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李麗珍嘆感情世界失多過得

李麗珍曾表示當年因為弟弟想去加拿大讀書，一來想轉型，二來又需要一筆錢，所以與高志森商量後決定拍三級片，李麗珍坦言未有給壓力：「佢哋都唔係好理我，覺得我只係做另類角色，我細好曳，做錯嘢個妹又會篤背脊，老竇就會一巴『車』埋嚟，所以我好細就想搬出嚟，17歲就搬咗出嚟住。不過我嫲嫲好錫我，生日試過送咗個公仔畀我。」不過到父母晚年時與他們同住：「我覺得很開心，我哋一齊住咗10幾年，我叫佢退休就退休，仲同我媽咪拖手行街，所以嗰陣我都有諗，將來係咪會有一段幸福婚姻呢？所以可能因為咁就有膽就拍拖。」可惜李麗珍多年來經歷了多段轟轟烈烈、坎坷的戀情：「我都冇得過啲乜嘢，失嘅多，得到嘅係一啲慘痛嘅經歷，不過曾經都好開心，每一段感情都有開心嘅時候，但係我都有10年嘅空窗期，習慣晒。」

李麗珍兩位圈中摯友均已離世

談及圈中閨密，李麗珍黯然地表示羅明珠與藍潔瑛兩位摯友均已離世：「我同藍潔瑛最啱傾，到我生咗個女之後，藍潔瑛成日唔見鎖匙就打畀我，我就叫佢上嚟瞓。」不過李麗珍反而覺得自己最複雜，最多磨練，是特別麻煩的女人。李麗珍近年工作不多，但經濟未有問題：「我簽咗啲內地公司，佢哋會幫我搵廣告做代言。」至於會否渴望再有一段感情，李麗珍說：「 順其自然喇，冇諗喇，我而家一人好舒服。」年輕時愛情至上的李麗珍，直認被愛情沖昏頭腦，當中與潘源良經歷多次分合，始終未能修成正果，令人唏噓。李麗珍承認在感情上多年來遇到好多挫折及傷害，自認「特別多情劫」，她視「爛桃花」是上天給予的磨練，因每次經歷挫折時，都會學識怎樣去面對。李麗珍承認有兩次「好大鑊」，雖然過程辛苦，但已經過去，生命好寶貴，所以不會因一時挫折而傷害自己。

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