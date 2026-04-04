衛詩雅愧對醫生丈夫公開道歉 家庭與事業並列首位重新考慮生育大計

衛詩雅（Michelle）去年憑電影《破·地獄》首度封后的，事業攀上高峰，愛情亦同樣得意。衛詩雅入行17年一直將事業放在首位，近日接受商台《星光背後》專訪時，罕有地大談與醫生老公周祉安（Kenley）由相識到結婚的甜蜜點滴，驚爆老公在求婚當日，自己因過於投入角色，竟一度為此發脾氣，事後讓她愧疚不已，並在節目中公開向老公道歉！

衛詩雅認定老公是終生伴侶

被問到為何認定對方是終生伴侶，衛詩雅指老公最令她欣賞的，是他處理她情緒的能力。「我係演員，情緒好易波動，」她說，「氹我笑好易，但令我由嬲變返平伏就好難。」她形容老公不會花言巧語，而是會理性地分析問題，梳理她的情緒，讓她很快能平復下來。「同佢一齊，我發嬲狀態維持好短，就令我覺得，就係呢個人。」

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衛詩雅與醫生老公周祉安奇妙緣份

衛詩雅與醫生老公周祉安相識三周年，原來二人在正式見面前，早已埋下奇妙的緣份。衛詩雅憶述第一次「聽聞」老公的名字，是透過一位藝人朋友。那位朋友做完一次緊膚療程後效果極佳，衛詩雅也想預約，卻被告知那位甚「寸」的醫生檔期極滿，要等足三個月。第二個緣份則更為神奇。最近，她與老公結伴返回母校上水官立中學，並與中學老師合照。沒想到，老公竟突然對著老師大叫其名字，驚訝地說：「吳宗強，你教過我中文喎！」原來，老公雖然是男校聖類斯中學畢業，但這位老師亦曾任教過他。衛詩雅直言，得知這段淵源後，令她「起晒雞皮」，感嘆緣份的奇妙。衛詩雅形容老公追求她時極度浪漫，不但會寫詩，更會拍攝彈琴影片傳情。

衛詩雅重新考慮夫妻的生育大計

不過，當談到求婚一刻，衛詩雅卻充滿愧疚。在她40歲生日當天，老公悉心安排了一場驚喜派對，邀請了她所有家人及摯友，並在眾人面前跪地求婚。然而，當時的衛詩雅正為《破·地獄》備戰，情緒完全沉浸在角色中。她坦言當下的反應是「懵懂又忟憎」，更忍不住想：「你明知我日日練揮劍，日日背對白，你知唔知咁會影響我角色情緒？」這份事業心重的不快，甚至導致二人回家後發生爭執，令老公非常難過。衛詩雅對此深感後悔並在節目中公開道歉：「以前我擺事業太前，我要喺度同佢講聲對唔住，令佢有一個唔好回憶。」她坦言，現在的人生排序已經改變，老公與事業已是「並列」第一，她更透露，感受到老公想有下一代，原本沒有生育計劃的她，現在也會重新考慮，希望能與摯愛的人生走入另一階段。

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