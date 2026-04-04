李榮浩控單依純侵權反被指抄歌  認跟平井堅作品一模一樣  列3點反擊：把祖墳刨了也不認

華語樂壇近日上演一場峰迴路轉的版權大戰，歌手李榮浩日前在網上公開點名，指控新生代歌手單依純在演唱會上，未經授權翻唱其經典作品《李白》，引發軒然大波。正當輿論看似一面倒，李榮浩佔盡上風之際，他自己的舊作《小眼睛》卻被網友翻出，指其與日本歌手平井堅的《Signal》旋律如出一轍，深陷「抄襲」疑雲，讓整起事件的發展更加戲劇化。

單依純向李榮浩道歉

事件始於3月29日，李榮浩發文怒轟單依純「強行侵權」。對此，單依純於30日深夜發布長文，向李榮浩、版權方及觀眾誠懇致歉。她解釋，巡演的曲目版權審核均由主辦單位全權負責，自己因給予信任而未在演出前進一步核實，導致侵權事件發生。

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單依純：錯誤全在我

單依純在聲明中強調：「作為一名歌手，我深知原創作品的珍貴，也一直敬畏版權保護的行業底線。」她表示團隊已全面自查，停止演唱《李白》並下架相關宣傳物料。她更一力承擔責任，表示無論責任歸屬，她都將支付全部的版權費用及相關賠償，直言「錯誤全在我，與任何人無關」。

李榮浩拒絕金錢賠償

然而，李榮浩似乎並不接受單依純的道歉。他再度發文，透露自己的私訊被大量惡意留言灌爆，並強硬表示自己不需要任何金錢賠償。他回應道：「我要是想要錢，我從第一開始就會授權給你，那不是更加名正言順，何必如此大費周章。」他同時警告，若對他本人及家人的抹黑謾罵持續，將保留法律追究的權利，最後僅對單依純說：「不早了，你演出辛苦了，早點休息。」讓外界解讀為他拒絕和解。

李榮浩突陷抄襲風波

就在李榮浩看似即將大獲全勝之時，有網友挖出他早年作品《小眼睛》，指其旋律與日本情歌王子平井堅的《Signal》幾乎完全相同。面對抄襲指控，李榮浩於4月1日發長文回應，出人意料地承認兩首歌曲「100%一樣」，但他堅稱這是一場20年前的「烏龍事件」，並非刻意抄襲。

李榮浩三點解釋事件

李榮浩表示，20年前初到北京發展，常以「扒帶」（指模仿複製他人歌曲的編曲和演奏）的方式練習音樂製作。這首《小眼睛》便是當時的練習作品，僅為填詞演唱，並非用於商業販售的原創曲。由於當時電腦檔案管理混亂，檔案被隨意命名，導致這首練習曲被錯誤地打包，發送給了版權公司。另外他反問：「哪個250抄襲的人會抄得100%一樣？」他指出，當時自己剛出道，常因眼睛小而被調侃，斷然不可能自己寫一首名為《小眼睛》的歌曲讓別人來演唱，這無疑是給自己找麻煩。此外，李榮浩亦指自己剛出道時凡事小心翼翼，絕不可能給自己挖下如此明顯的「抄襲坑」，斷送自己的音樂前程。

李榮浩主動聯繫平井堅

李榮浩坦言，這件事在他心中堵了許多年，如今被揭開反而感到踏實。他表示已主動聯繫平井堅方面，說明事情原委並承諾賠償。對於網路上其他的抄襲指控，他則態度堅決地表示：「就是打死我、罵死我、把我祖墳刨了、把我頭剃了，我也不認，我沒有抄襲。」

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