林智樂《正義女神》出場僅兩集即被扑死 想突破「慘死」慣例 陳若思曾拍微短劇自嘲國語唔夠標準

林智樂今天（4日）出席《正義女神》「言官有約 正義茶聚」，他在《正義女神》中是少年犯及被害者經歷很慘，只在兩集之中出現，出場便被扑死，他解釋因拍劇期間剛好遇着要到內地演出《聲生不息》導致檔期遷就不到。問他經常在劇中都是演一些慘死角色？林智樂承認，拍攝劇集《回歸》是跳海死、《非常檢控觀》跳橋落海，海中還有很多曱甴，這次在《正義女神》被扑頭及被泥埋，幸而這次劇組用新鮮的泥，他笑言：「我也想突破拍劇要慘死這慣例。哈哈！」

陳若思劇中要「殺貓」

陳若思指，劇中她的故事還未播出，建議大家做好心理準備，她更在網上不時透露自己在劇中的案例是很恐怖，角色很變態，也有很多人說不夠膽看她劇中的案例，因為她的案例是殺貓，問到怕不怕關愛寵物的人看過劇後憎你？陳若思坦言：「真的非常無敵超級驚，希望大家知道這是戲劇效果不要太認真。」飼養了狗狗的她被問到，可會帶狗狗一起拍戲？她笑指，不會，因為貓較為靜態容易拍攝，但狗較為活躍難於控制拍攝，更笑言：「若然帶狗狗拍攝這劇，我怕拍完之後狗狗不敢再跟我一起住。」問到可有興趣拍攝微短劇？陳若思表示，之前拍攝過一套，建議大家想看搞笑劇便看她那套《天選之子的煩惱》微短劇，不過拍過那次之後並沒有再獲邀請，她笑指，可能是自己的國語不夠標準。