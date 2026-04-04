Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林智樂《正義女神》出場僅兩集即被扑死 想突破「慘死」慣例 陳若思曾拍微短劇自嘲國語唔夠標準

影視圈
更新時間：19:45 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:45 2026-04-04 HKT

林智樂今天（4日）出席《正義女神》「言官有約 正義茶聚」，他在《正義女神》中是少年犯及被害者經歷很慘，只在兩集之中出現，出場便被扑死，他解釋因拍劇期間剛好遇着要到內地演出《聲生不息》導致檔期遷就不到。問他經常在劇中都是演一些慘死角色？林智樂承認，拍攝劇集《回歸》是跳海死、《非常檢控觀》跳橋落海，海中還有很多曱甴，這次在《正義女神》被扑頭及被泥埋，幸而這次劇組用新鮮的泥，他笑言：「我也想突破拍劇要慘死這慣例。哈哈！」

陳若思劇中要「殺貓」

陳若思指，劇中她的故事還未播出，建議大家做好心理準備，她更在網上不時透露自己在劇中的案例是很恐怖，角色很變態，也有很多人說不夠膽看她劇中的案例，因為她的案例是殺貓，問到怕不怕關愛寵物的人看過劇後憎你？陳若思坦言：「真的非常無敵超級驚，希望大家知道這是戲劇效果不要太認真。」飼養了狗狗的她被問到，可會帶狗狗一起拍戲？她笑指，不會，因為貓較為靜態容易拍攝，但狗較為活躍難於控制拍攝，更笑言：「若然帶狗狗拍攝這劇，我怕拍完之後狗狗不敢再跟我一起住。」問到可有興趣拍攝微短劇？陳若思表示，之前拍攝過一套，建議大家想看搞笑劇便看她那套《天選之子的煩惱》微短劇，不過拍過那次之後並沒有再獲邀請，她笑指，可能是自己的國語不夠標準。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
12小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT