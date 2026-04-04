佘詩曼自揭曾想成為律師 《正義女神》被劇透影響收視：控制不到 馬貫東唔爭大灣區男神會投周嘉洛一票

《正義女神》「言官有約 正義茶聚」今日（4日）在尖東舉行，劇中演員佘詩曼（阿佘）、陳煒、馬貫東、蔣祖曼、林智樂、陳若思、劉倬昕、吳文懿、羅皓誼、張天妮、胡敏芝、劉展霆、潘靜文及黃浩霆等到場出力宣傳。

佘詩曼注定走演員路

對於內地經已播完《正義女神》及劇透，阿佘感到不多不少也有影響收視，但自己控制不到。她仍未看大結局，想與大家一起看，雖然拍攝時知道劇情，但期待看剪接後出來的效果。小時候阿佘真的想過做律師，因為律師有正義感又幫到無辜的人脫罪，但發覺要讀很多書所以沒有進發，她也沒有後悔不做律師，因為自己條路注定是這樣行，並笑言：「現在我可以做到，在戲劇中！（律師角色背稿非常辛苦？）這是懲罰我，以為不做律師便避過一劫。哈哈！這次我不單做律師，就連法官也做了。」

佘詩曼未知能否適應微短劇

內地現時流行製作微短劇，問她可有興趣接拍？阿佘表示，不知道自己能否適應那種節奏，因為製作很快，看的時候節奏也很快又峰迴路轉，是另一種演繹方式，她說：「我不知道將來會不會拍，但我會看一下究竟是發生什麼一回事，也會好奇，因為人們的耐性現在越來越少。」問她怕不怕被AI劇集搶飯碗？她覺得AI難以取代一個演員，覺得是一個趨勢及一種新鮮感，「我覺得不會取代到演員，因為我下一刻也不知道自己會做什麼表情，AI未必做得到這感覺出來，我也懷疑AI能否做到眼神入心的感覺。」

馬貫東演技被談論：難以滿足所有觀眾

隨後劇情馬貫東便會與阿佘有很多交集，馬貫東透露在劇中的角色是蠢，但很善良又有實力，被問到周嘉洛搶先一步被粉絲推舉為大灣區男神？馬貫東笑指，不會跟他爭，更會投他一票。至於演技被拿來談論？馬貫東感覺到，不同觀眾喜歡不同演繹方式，有些人鍾意激情一點，有些卻鍾意自然流露，很難用一種演繹方法去滿足所有觀眾。談到阿佘便能做到？阿佘即解釋，不是，每次在不同劇集演出有不同感覺給大家是好事，當中也要撞出來，她說：「好的聲音與不好的聲音也要接受，便知道下次可以做好一點，我們都是這樣長大，（聽到不好的聲音會否難受？）不要用難受來處理這個情緒，人家講得一定有原因，有需要改進的便去改，每一次聽到不好的聲音而去改了，便會有進步。」