Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘詩曼自揭曾想成為律師 《正義女神》被劇透影響收視：控制不到 馬貫東唔爭大灣區男神會投周嘉洛一票

影視圈
更新時間：19:15 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:15 2026-04-04 HKT

《正義女神》「言官有約 正義茶聚」今日（4日）在尖東舉行，劇中演員佘詩曼（阿佘）、陳煒、馬貫東、蔣祖曼、林智樂、陳若思、劉倬昕、吳文懿、羅皓誼、張天妮、胡敏芝、劉展霆、潘靜文及黃浩霆等到場出力宣傳。

佘詩曼注定走演員路

對於內地經已播完《正義女神》及劇透，阿佘感到不多不少也有影響收視，但自己控制不到。她仍未看大結局，想與大家一起看，雖然拍攝時知道劇情，但期待看剪接後出來的效果。小時候阿佘真的想過做律師，因為律師有正義感又幫到無辜的人脫罪，但發覺要讀很多書所以沒有進發，她也沒有後悔不做律師，因為自己條路注定是這樣行，並笑言：「現在我可以做到，在戲劇中！（律師角色背稿非常辛苦？）這是懲罰我，以為不做律師便避過一劫。哈哈！這次我不單做律師，就連法官也做了。」

佘詩曼未知能否適應微短劇

內地現時流行製作微短劇，問她可有興趣接拍？阿佘表示，不知道自己能否適應那種節奏，因為製作很快，看的時候節奏也很快又峰迴路轉，是另一種演繹方式，她說：「我不知道將來會不會拍，但我會看一下究竟是發生什麼一回事，也會好奇，因為人們的耐性現在越來越少。」問她怕不怕被AI劇集搶飯碗？她覺得AI難以取代一個演員，覺得是一個趨勢及一種新鮮感，「我覺得不會取代到演員，因為我下一刻也不知道自己會做什麼表情，AI未必做得到這感覺出來，我也懷疑AI能否做到眼神入心的感覺。」

馬貫東演技被談論：難以滿足所有觀眾

隨後劇情馬貫東便會與阿佘有很多交集，馬貫東透露在劇中的角色是蠢，但很善良又有實力，被問到周嘉洛搶先一步被粉絲推舉為大灣區男神？馬貫東笑指，不會跟他爭，更會投他一票。至於演技被拿來談論？馬貫東感覺到，不同觀眾喜歡不同演繹方式，有些人鍾意激情一點，有些卻鍾意自然流露，很難用一種演繹方法去滿足所有觀眾。談到阿佘便能做到？阿佘即解釋，不是，每次在不同劇集演出有不同感覺給大家是好事，當中也要撞出來，她說：「好的聲音與不好的聲音也要接受，便知道下次可以做好一點，我們都是這樣長大，（聽到不好的聲音會否難受？）不要用難受來處理這個情緒，人家講得一定有原因，有需要改進的便去改，每一次聽到不好的聲音而去改了，便會有進步。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
12小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT