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陳慧琳推「好好放鬆」系列作品 盼為聽眾以音樂減壓 忙碌生活中找片刻寧靜

影視圈
更新時間：21:15 2026-04-04 HKT
發佈時間：21:15 2026-04-04 HKT

港樂天后陳慧琳將加盟音樂平台的「聲波療癒法（Sound Therapy）」推出全新「好好放鬆（Relax）」系列作品，旨在以音樂助力減壓、舒緩焦慮、改善情緒。

陳慧琳「好好放鬆（Relax）」系列包含8首歌

陳慧琳「好好放鬆（Relax）」系列包含以下曲目：《愛到猝死》、《空間感》、《永遠相信》、《也許我一直不懂愛情》、《鳴謝你而不想說後悔》、《延期》、《答應你會幸福的》以及《做自己的太陽》。負責人表示：「陳慧琳長期以來在華語聽眾心中佔據著獨特地位。她的音樂將説明人們放鬆身心、減輕壓力、改善情緒。我們期待這份音樂能夠觸達新的聽眾，也為他們提供一個全新且有意義的方式與她的音樂產生共鳴。」

陳慧琳盼聽眾身心得療癒

陳慧琳表示：「我很開心我的歌能夠成為『聲波療癒法』系列的一部份。音樂一直以來都是我生活中不可或缺的一部分，會帶給我很多快樂和慰藉。希望我的這些作品能夠説明大家在忙碌的生活中找到片刻寧靜，減輕壓力，放鬆心情，讓身心都得到療癒。」陳慧琳的作品以溫暖的旋律與感染力著稱，天然契合身心健康場景，讓聽眾以熟悉而煥然一新的方式，在她的音樂中獲得身心療癒。

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