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盤點TVB劇十大童年陰影 「少年惡魔」高成彬不敵前輩 《陀鎗師姐II》鮑國平《封神榜》肉丸《奇幻潮》成揮之不去的惡夢

影視圈
更新時間：19:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:30 2026-04-04 HKT

TVB熱播劇《正義女神》播出後在網絡製造了不少話題，近期爆冷率先跑出的，必定是反串飾演的14歲少年犯「高成彬」的新生代演員劉倬昕，首播中已經展現了無辜、愧疚、邪惡三種截然不同的情緒，尤其是在法庭自辯的戲份中，從一開始的沉默，到後來聲淚俱下的控訴，再到結尾揭露真面目時的陰森奸笑，憑藉其陰森的眼神和狠毒的手段，成功地嚇窒觀眾留下了深刻的印象，甚至有網民表示對她戴的眼鏡感到了強烈的恐懼，並稱其為「新一代電視惡夢」。 

《陀鎗師姐II》「鮑國平」成為觀眾童年陰影

其實過往在TVB的劇集中，有不少角色都因其驚嚇的形象或令人不寒而慄的演繹，成為了觀眾，特別是年輕觀眾的「童年陰影」。早前曾經有網民在Threads開po稱「有冇邊套TVB劇嘅場景曾經係大家童年陰影？」結果有逾500個留言，不少人首推駱達華在《陀鎗師姐II》中飾演的「鮑國平」，其驚嚇之處是「鮑國平」擁有雙重人格，平時是膽小怕事的的士司機，另一重人格則是兇殘的連環姦殺犯。其陰森的眼神和冷笑，成為許多人的童年惡夢。

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駱達華成不少80及90後的「童年陰影」

駱達華當年在劇中扮精神分裂症病患者( 一人分飾兩個角色）， 每次當他變面做「鮑國平」時 ，實在令人覺得心寒，他亦因此而成為了不少80及90後的「童年陰影」。除了「鮑國平」外，還有人列出：「《富貴門》呂良偉被人灌水之後瀨尿。」、「《 美麗高解像》陳敏之因為吸毒而失禁。」、「《金宵大廈》 劇中趙希洛個仔定個女個骨灰甕收埋係屋被發現嗰一刻。」、「《與敵同行》 郭晉安掉佢老母落地下。」、「羅嘉良拍嗰套《衛斯理》，中蠱毒，細個睇好驚，到而家都記得」、「《巨輪》養父吳岱融想強姦養女陳凱琳。」、「《刑警2010》鄧健泓人格分裂割咗隻眼。」、「《無頭東宮》塊臉換咗‧，得返個頭係到飛嚟飛去好恐怖。」、「《大時代》楊羚個角色俾唔知邊隻蟹老強咗，佢出院返到屋企見成層走廊俾人貼晒街招話佢係雞，由佢崩潰、扮平復心情、趁家人唔為意衝出走廊跳樓，嗰種絕望，睇完會失眠。」、「《降魔的》莫有為電死之後馬季去認屍嗰幕，兩隻眼都係血皮膚仲要燒到黑晒 （直接童年陰影）。」、「我嘅童年陰影都係《降魔的》，小馬隻熊啤啤喺個火場入面唱生日歌好詭異，嚇到我驚咗恭祝你福壽與天齊嗰首歌 同埋泥人石敢當行嚟行去少恐怖。」、「徐子珊俾人打毒針再比人輪大米、佢同林峰喊到仆街咁講返出黎，個畫面慘到Ｘ街，當年我還只是個孩子。」、「《異靈靈異》，tvb短劇嗰套，唔係電影。個開頭已經嚇Ｘ死。」

《奇幻潮》全部都係童年陰影

不過討論度最高的，還有《奇幻潮》和《封神榜》，前者有人覺得「—集集奇幻潮都係，但而家淨係記得一筒歸西。」、「有枝竹枝插住個人仲喺度行。」、「《奇幻潮》全部都係童年陰影。」、「一集係講用電腦可以預測未來嘅軟件，要用條命嚟交換，最後尾個男主角一邊食雪糕，一邊嘔血，佢嘔血嗰個樣有啲似當年士多啤梨牛奶味嗰隻糖。」後者則一致認為「妲己」溫碧霞為一試「西伯侯」羅樂林先天演卦真偽，以其子「伯邑考」盧慶輝整成肉丸，如果「西伯侯」羅樂林拒絕不吃，便知佢神通廣大要將他殺死。為保命「西伯侯」羅樂林只能被逼吃下十二粒親子肉丸。連吳若希忍不住說：「《封神榜》，伯邑考變成肉丸，真係搞唔掂。」還有人直言：「細個好鍾意食火腿丸 ，睇完《封神榜》冇再食過。」、「仲變了兔仔。。還有，紂王駕崩喺酒池發脹臭遍成個皇宮。」、「我到而家都唔食敢火腿丸同豬肉丸。」、「《封神榜》 肉丸！到而家每次見到肉丸都覺得好恐怖。」、「《封神榜》皇后挖咗對眼落嚟，真係影到有對眼喺個盤到。」

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榜上有名的還有王賢誌

榜上有名的還有王賢誌20年前在《法證先鋒》飾演「鄭曉東」一個，他亦有在Threads發文：「《法證先鋒》係2006年出街，真係足足二十年。記得嗰時我主力仲係做司儀，但心裡面好想試吓拍劇，所以成日唔怕面懵，走上戲劇科逐個監製敲門，毛遂自薦。咁多個監製入面，最大膽起用我、用得最多嘅，就係梅小青監製。當年佢搵我做第一輯《法證先鋒》裡面呢個連環變態姦殺犯鄭曉東嘅時候，我真係嚇咗一跳。但後尾我明咗，原來做奸角，反而比做好人更赤裸。只要不遺餘力咁投入去演，面目幾恐怖、幾猙獰都唔緊要，唯一嘅目標就係要觀眾睇到心裡發寒。」

王賢誌希望依然係大家嘅童年陰影

王賢誌還說：「我相信監製事後都滿意——搵我呢個官仔骨骨、點都唔似變態佬嘅人，去變成一個咁令人難忘嘅鄭曉東。二十年過去，鄭曉東依然不斷被網民提起。我成日諗，一次客串嘅演出，換嚟咁多年嘅迴響，係一種好深嘅緣份。如果若干年後，大家仲記得我呢個角色，甚至講句「細個俾佢嚇親」——我反而會覺得，絕對係一份好溫暖嘅肯定。希望到時，我依然係大家嘅童年陰影。」有人說：「咁巧早排先重煲完，你拍的drama不多，但這個代表作顛覆了在觀眾心目中的形象，可惜拍完就淡出了。你和章記係相輔相成，章記越慘就越顯得鄭曉東夠奸，在醫院扮無辜嫁禍章記個場戲最impressive， 神情演得好到位。這個角色好高智慧，你唔keep住d膠袋當戰利品真係完全沒可能入到你罪。」王賢誌有回覆：「其實我最鍾意都係醫院嗰場戲，自己真係越跑越激動喊咗出嚟，嗰刻真係知道乜嘢叫做入咗戲。」

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