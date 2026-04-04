梁朝偉事隔18年後赴韓宣傳新作 到影院出席見面會獲粉絲歡呼迎接

暌違18年後，梁朝偉前日（2日）終於親臨韓國首爾，聯同匈牙利女導演Ildiko Enyedi宣傳新作《寂靜的朋友》（Silent Friend）。偉仔與Ildiko當日抵達仁川機場後，便立即趕往Megabox COEX影院與傳媒及觀眾見面。然後接連在昨日（3日）和今日（4日）分別於CGV Yongsan I'Park Mall影院和樂天影院舉行見面會。值得一提的是，這次宣傳活動總共3000個座位在開放預訂後迅速售罄，再次證明了偉仔在韓國影迷心目中歷久不衰的魅力。

梁朝偉亮相JTBC節目《新聞直播間》

偉仔前日趕往影院出席見面會，甫到場就獲粉絲們以起立鼓掌和歡呼聲迎接，偉仔亦帶着其既腼腆又溫暖的招牌笑容向粉絲問好，並說道：「很高興回到首爾，見到韓國粉絲們。我已經很久沒來首爾了，希望以後能有更多機會來這裏。」接着他向粉絲們問道：「大家覺得《寂靜的朋友》如何？喜歡嗎？」粉絲即回答說「太棒了」，營造出溫馨的氛圍。導演Ildiko則笑說：「這是我第一次來首爾，非常感謝這麼多人來看《寂靜的朋友》。想到有這麼多人看過我們的電影，我感到非常高興，也很想知道大家的觀後感受。」除了現身見面會之外，偉仔亦有亮相JTBC節目《新聞直播間》，接受新聞主播訪問。並與韓劇天王李政宰一起在韓版《GQ》的「NICE TO MEET Q」欄目中，進行訪談。