伍允龍與女友李蔓瑩同場「CON-CON HONG KONG 2026」 被問求婚進展：有開心事會同大家講

日本天王木村拓哉的大女木村心美（Cocomi），原定今日（4日）早上11時半，與伍允龍一起以活動大使身份到亞洲機場博覽館，為「CON-CON HONG KONG 2026」舉行開幕禮，主辦方公關公司昨日臨時更新行程，故Cocomi改為只出席下午的公開活動。開幕禮上，伍允龍與一眾主辦單位代表舉行亮燈及祝酒儀式，同場還有肥腸(徐浩昌）、網紅達哥（林慧韡）、蘇家樂等亦現身撐場。

伍允龍相約女友四圍參觀

完成儀式後，伍允龍接受訪問時，透露其女友李蔓瑩（Renee）亦有同場工作：「佢頭先影緊相，我都有過去支持佢。（會否約埋拍拖一齊行？）未約，會見到面嘅，可能一陣睇下有冇得意嘢影，一齊影吓影。」他表示兩人第一次同場工作，並會約女友四圍參觀，他說：「我哋兩個都好鍾意動畫、打機、IP嘢，幾得意，好啱我哋。」但當提到求婚進展時，他謂要低調處理：「呢啲我唔講啦，其實我好開心嘅，多謝記者朋友咁關心我哋嘅關係，某程度上都要保持私隱嘅，有啲咩開心事會同大家講。」

伍允龍不忿氣玩《街頭霸王》輸給達哥

伍允龍稱自己在打機方面，有向達哥請教，他笑言不忿氣每次跟達哥玩《街頭霸王》，都會輸給對方。他表示自己有儲玩具的習慣，還表示會租迷你倉擺放，提到古天樂都有儲玩具，他指對方的是一個貨倉，而自己的是迷你倉，不敢相提並論。



