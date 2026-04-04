謝玲玲晒溫馨家庭照前大伯林建名仔女同框 離婚30年仍活躍前夫家族成最強指標
更新時間：18:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-04 HKT
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69歲的已故富商林百欣前新抱謝玲玲，雖然與林建岳離婚30年，不但與仔女的感情未受影響，更與前夫的侄仔侄女關係友好。近日謝玲玲在社交平台分享溫馨的家庭聚會合照，寫道：「今日隨緣團圓，誰有空誰就來。世間最暖是團圓，有空就聚一聚。#堂兄弟姊妹 #親情」。
謝玲玲笑容滿臉
謝玲玲前日（2日）在IG分享的合照中，見到有已改名林顥伊的女兒林愛兒、兒子林孝能，以及前夫的胞兄林建名兒子林孝信一家、女兒林煒珽一家人。謝玲玲抱住小朋友合照，流露開心笑容，十幾人的聚會相當溫馨。
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謝玲玲當年離婚後，曾傳獲得高達4億港元的贍養費，謝玲玲展現精明的頭腦，將資金投入房地產上，在香港、上海、蘇州等地累積驚人財富，據指現時居住的九龍塘獨立屋市值約4億元。而謝玲玲與前奶奶林余寶珠關係情如母女，二人以「永遠的奶奶」、「新抱」相稱，相處融洽。
謝玲玲與前奶奶關係好
今年1月，謝玲玲曾在IG分享為「永遠的奶奶」林余寶珠慶祝101歲的合照，見到四代同堂慶祝，謝玲玲與仔女林恬兒、女婿何正德一家、林孝賢、林孝能，一同為「前奶奶」林余寶賀壽，老人家笑逐顏開，畫面有愛。
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