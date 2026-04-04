患癌吳文忻肺炎急停藥再度入院 嚴重乾咳左胸腔抽出X公斤積水 疑化療藥引發正處於兩難

51歲的吳文忻兩年曾曝光乳癌復發，雖然積極地抗癌，但早前透露報告顯示癌細胞已擴散到腦部，吳文忻多度往返香港大學深圳醫院接受檢查及治療。近日吳文忻再次入院，原計劃僅進行兩晚化療，卻因檢查發現肺部出現「肺花」，證實患上肺炎，導致出院無期，情況令人擔憂。

吳文忻出院無期

吳文忻今日（4日）在IG最新發布的影片中，臉容略顯疲態、說話氣速較慢，但精神尚算不錯。吳文忻透露本以為這次只是短暫的化療療程，但入院檢查後發現患上肺炎，醫生隨即叫停：「你知啦肺炎可大可小㗎嘛，所以呢醫生就即刻唔畀我走啦。」吳文忻解釋醫生需要先處理好肺炎問題。

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吳文忻坦言今次出現肺炎，成因有待查明，有可能是化療藥物的副作用，因為該藥物有10%的機率會引致肺炎。另一個可能則是因化療後白血球降低，導致身體受感染。醫生目前正處於兩難，因為化療藥對吳文忻的病情有顯著效果，如果證實肺炎由藥物直接引起，便必須停用並更換藥物，醫生要以排除法評估吳文忻的肺炎成因，無疑會影響治療進度。

吳文忻乾咳冇痰

由於肺炎出現併發症有死亡風險，吳文忻不敢掉以輕心：「因為照咗個CT喺個肺有啲花啦，咁就唔係太嚴重嘅，因為我成個人都好精神呀，又冇痰呀，係乾咳得好犀利囉。」吳文忻因左胸腔出現大量積水，已進行穿刺手術，抽走整整一公升的積水，並將樣本拿去化驗，希望能更深入了解癌細胞的屬性。

吳文忻打算煲劇度日

而另一段影片，吳文忻拍下處四人病房的環境，表示由於是周末，估計不會有新症病人入住，在偌大的病房內只有自己一人，讓她感到「有啲空虛感」。幸好病房內有電視可以收看TVB，吳文忻更問網民有沒有劇集推薦，讓她煲劇解悶。

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