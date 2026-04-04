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《大濛》香港舉行首映 柯煒林為演老兵曬燈變黑 兌現承諾包場回饋觀眾

影視圈
更新時間：11:49 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:49 2026-04-04 HKT

由柯煒林主演台灣電影《大濛》，昨晚（3日）在「第五十屆香港國際電影節」舉行首映，扮演由廣東流落到台灣老兵的柯煒林，笑言自己國語標準，但導演要求他要講得不純正，於是找來爸爸講國語，從中聆聽對方講出不純正國語去學習，戲中的他還會講有山東、台語及廣東話粗口。

柯煒林有遊子歸來的感覺

提到戲中外省車伕造型，柯煒林透露專登曬燈令皮膚變黑去演出，繼而利用美術特殊效果粉方面配合角色，談到該片在台灣贏得不少口碑，問到可有令他增加工作。他直認不諱，其中有電影工作洽談中，並對該片在香港上映會期待票房成績，又透露該片已上映優先場及口碑場次，以及有不同機構包場觀看。提到優先場入席率不俗，柯煒林坦言好開心，因為自己也很喜歡這部電影作品，希望能夠帶來香港給觀眾入場觀看。他說：「有一次喺台南時突然間諗唔知有無機會部戲嚟到香港呢？今次在電影節放映都覺得有點感慨，終於『遊子歸來』。」他又指不排除會即興入戲院觀看視察觀眾反應。

柯煒林包場請睇戲

另外，提到柯煒林曾承諾前往台灣觀看過該片的觀眾，若然香港上映，他會包場請睇戲。柯煒林表示在本月11、12日包場回饋飛往台灣入場觀看該片的觀眾，截止報名在本月4日中午12時。

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