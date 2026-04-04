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施明離世丨李泳漢爆弟弟要分身家：攞咗李家鼎300萬 斥李泳豪夫婦呼呼喝喝監控父親

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-04 HKT

李家鼎前妻施明於3月21日因肺炎病逝，享年74歲。施明的喪禮尚未舉行，其雙胞胎大仔李泳漢與細仔李泳豪的家庭矛盾，卻愈演愈烈，最新發展更牽涉出驚人內幕。李泳漢日前公開表明，拒絕李泳豪的台灣妻Agnes出席母親喪禮後，昨晚（3日）再度爆料，直指李泳豪夫婦曾向父親李家鼎索取巨款，並對其進行監控。

李泳漢回應拒李家鼎探施明原因

昨日有報道李家鼎向傳媒透露，施明離世前，李泳漢拒絕李家鼎到醫院探望，又不肯透露施明所住病房號碼，導致未能見最後一面。而李泳豪亦向傳媒表示，仍未收到正式出殯日期及地點，不過屆時會「和太太出席喪禮」，並獲爸爸李家鼎讚同。只是李泳漢昨日再強硬表態，因是施明的喪禮，而不是李家鼎，自己只是執行母親的意願，守住亡母最後的尊嚴。

李泳漢稱曾收李家鼎驚慌求救

對於李家鼎的控訴，阻止探望施明，李泳漢揭露背後原因，稱為「驚天動地」的事件。李泳漢指去年中曾收到李家鼎驚慌地致電求救，聲稱自己被李泳豪夫婦嚴密監控，連出門買餸都需批准，行蹤亦要每日匯報。李泳漢表示：「鼎爺當時好驚，話李泳豪要『分身家』，最後畀咗成300萬佢哋。」

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李泳漢稱李家鼎曾大鬧ICU

李泳漢稱令他阻止探望的原因，與李家鼎在給錢後翌日，便急切地追問施明的住院資料，意圖為李泳豪夫婦拍攝施明的照片。李泳漢憶述自己感到擔心，因見到父親李家鼎的情況，不知道會發生甚麼事，為保護媽媽所以拒絕。李泳漢又爆料李家鼎曾在深切治療部外大吵大鬧，甚至衝上其屋企拍門，堅持要為李泳豪影到施明的照片。

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李泳漢透露一直「斷聯」的胞弟李泳豪，曾主動來電，但對話內容令他心寒。李泳漢指李泳豪只是不停追問喪禮日期，話要通知朋友，其他事完全不過問。李泳漢當時已承諾確定日期後會第一時間通知，不解對方為何要再對傳媒放話。

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李泳漢不怕與李泳豪對質

對於父親李家鼎的處境，李泳漢坦言感到可憐，認為老人家已被人控制，亦不明白為李家鼎要這樣怕李泳豪兩公婆，並表示覺得老父好可憐，被人呼呼喝喝。李泳漢慨嘆表示已預計父親會表態，一個人老人家被人控制，自己不會怪責對方。李泳漢還強調所述皆有證據，不怕公開對質，目前只希望能順利辦好母親的後事。

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