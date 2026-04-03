羅力威被老婆認證有自閉症？雨僑數丈夫「淨係識聽指令」  冇共情能力令家人壓力山大

現年39歲的歌手羅力威（Adason），自2009年勇奪第一屆《亞洲星光大道》總冠軍後，曾以「樂壇才子」之姿風靡一時。然而，其後星途發展未如預期，與同為歌手的雨僑（Ava）結婚後，更轉型為「住家男」，專心照顧一對寶貝子女。近日，雨僑在社交媒體發布一條短片，大爆老公羅力威的「缺點」，更直指他有「亞氏保加症」的特質，引發網民熱議。

羅力威有亞氏保加症？

亞氏保加症是一種先天性大腦發展障礙，現已歸類為自閉症譜系障礙（ASD）的一部分。在影片中，雨僑列舉羅力威的種種「怪癖」。她指出老公不僅「沒有共情能力」，缺乏儀式感去哄老婆，不會花心思去買禮物，只會聽老婆話「課金」。另外雨僑亦指跟對方一定要畫公仔畫出腸，給出詳細指令，不然羅力威就真的不懂應付。他連與家人玩樂都過於認真。例如，在全家開心玩大富翁（Monopoly）時，羅力威竟拿出說明書逐字細讀，要求全家必須「跟足所有指示」，導致本應輕鬆的家庭活動，氣氛變得比上班還要緊張，令「全家大壓力過番工」。

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雨僑讚番老公：其實都幾好

然而，正當觀眾以為這是一條「投訴」影片時，雨僑卻話鋒一轉，點出老公雖然「不能同理」，亦不懂溝通，但他卻擁有細心、務實、專一、專注和顧家等優點。影片最後，雨僑給予老公一個窩心的總結：「其實都幾好」，字裡行間充滿了對這位「怪老公」的愛意與包容。

羅力威曾認「我是怪人」

事實上，這對夫妻獨特的相處模式早有跡可尋。羅力威去年接受訪問時，便罕有地剖白自己與正常人有偏差，坦言：「我知道自己做人、做嘢又或者思考嘅時候，同正常人係有啲偏差。」他感謝雨僑的包容，並形容太太是將他拉回正常路線的人，「如果我冇咗佢，我會唔知乜嘢係重要，會行偏咗，又或者做錯事。」

雨僑：佢真係好奇怪

當時雨僑亦在旁補充，甜蜜地認證老公：「佢真係好奇怪。」但她強調這些「奇怪」之處並不影響夫妻關係，更笑言希望能比羅力威先離世，因為誰也不願成為被留下的那一個，足見二人感情之深厚。羅力威與雨僑於2018年結婚，至今育有一子一女，但這段感情路其實得來不易。當年雨僑的老闆曾極力反對二人戀情，更直斥羅力威為「二打六歌星仔」，令他們一度要轉為「地下情」。儘管經歷重重考驗，二人最終仍能開花結果，建立起這個充滿理解與愛的家庭。羅力威的「怪」在雨僑的愛之下，反而成為了獨一無二的魅力。

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