《金枝慾孽》「寶嬋」陳霽平激罕曝光 露肩晚裝晒S型曲線身材 精通五國語言成金牌司儀

現年54歲的前TVB藝人陳霽平，近年淡出幕前，但她的事業卻迎來了第二春，成功轉型為專業司儀，在行內炙手可熱。近日陳霽平在社交平台分享了一組她擔任晚宴司儀的照片，瞬間引起網民熱議。照片中，她身穿一襲酒紅色絲絨露肩晚裝，設計高貴典雅，不僅突顯了她纖細的身材，更襯托出她白皙的肌膚，狀態大勇，完全看不出真實年齡，被盛讚為「凍齡女神」。

陳霽平演出《金枝慾孽》宮女「寶嬋」

陳霽平自1995年參選港姐後入行，在TVB期間參演過不少經典劇集。其中最為觀眾津津樂道的角色，莫過於2004年《金枝慾孽》的宮女「寶嬋」，在拍攝完《珠光寶氣》後，陳霽平選擇離開效力多年的TVB，她曾遠赴美國參演電影，也曾短暫加入香港電視網絡，但最終發現她的語言天賦，在司儀界有更好發展。

相關閱讀：前TVB猛料主持陳霽平罕曝光哥哥近照！晒加國複式獨立屋藏巨型廚房 單層目測逾2千呎

陳霽平精通五國語言

陳霽平是圈中美貌與學歷兼備的才女，她早年在美國及加拿大留學，修讀商業及心理學，返港後更在香港中文大學取得了傳理系碩士學位，並曾留校擔任助教。除了學歷出眾，她更精通英語、國語、日語、西班牙語及法語等多國語言，這項超強技能讓她成為各大國際品牌活動和大型晚宴爭相邀請的王牌司儀。

陳霽平推英語教學程式吸金

陳霽平曾在2013年推出英語教學應用程式，並親自擔任補習老師；2015年更出版英文教學書籍，搖身一變成為作家，商業頭腦同樣出色，被網民封為「圈中隱形富婆」。事業一帆風順，但陳霽平的感情路卻似乎不太平坦。她曾與富二代趙式言及前亞視執行董事盛品儒等名人拍拖，可惜戀情最終都未能開花結果。

相關閱讀：53歲陳霽平近照曝光！凍齡美貌撞樣女團超索成員 精通五國語言成隱形富婆