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NCT Mark突宣布退團 撰寫親筆信感謝隊友：這份情感是最寶貴的資產

影視圈
更新時間：22:45 2026-04-03 HKT
發佈時間：22:45 2026-04-03 HKT

韓團NCT成員Mark今日宣布將於8日離開效力10年的SM娛樂，並會退出NCT、NCT 127及NCT Dream！SM娛樂指NCT127會以7人體制繼續活動，NCT Dream則以6人姿態活動。

Mark心中有一個夢想

Mark亦撰長篇親筆信向fans交代，表示：「2016年4月9日我從NCT U出道，到了2026年4月，不知不覺已經過了10年的時間，我知道很多從我還是練習生時期已支持我的Czennies（粉絲暱稱），喜歡我超過10年，我在過去10年真的感到很開心。」他又提到消息雖然令很多人感到驚訝，但心中一直有一個夢想，「我夢想着只帶着一支結他到處旅行，作街頭表演，我非常喜歡用英語寫作，我甚至想成為一名作家。我太年輕了，無法完全清楚地理解那個夢想，也無法在腦海中完美地想象，但由於我喜歡音樂和舞台，14年前，我在加拿大參加了試鏡，在SM，我第一次作為NCT的一員開始了我的音樂之旅。」

Mark想到隊友就想流淚

他再提到透過NCT，他感受到天空、土地、海洋及群山最美好的一面。他坦言想到隊友就想流淚，這份情感是他人生最寶貴的資產。MARK最後寫下：「我想讓大家知道，我做這個決定並非為了好玩，我會非常努力地讓這一切變得有意義。」NCT 127將改為以Johnny、泰容、悠太、道英、在玹、廷祐、楷燦組成的 7 人體制，NCT DREAM則將改為以 仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟組成的 6 人體制。

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