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AK 商台宣傳新歌為「生粉」簽名簽足45分鐘 MIRROR今年推出2首團歌 預告再與Ian合作：大家期待丨獨家

影視圈
更新時間：21:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-03 HKT

MIRROR成員江爗生（AK）今日（3日）到商台宣傳今年第一首新歌《攬緊處理》，近百生粉（粉絲暱稱）在門外等候，約下午12點10分，AK乘7人座駕到達，身穿「做乜攬」T恤的AK落車後即不停向生粉打招呼。

AK不介意祼露

AK在接受電台訪問時指新歌屬甜蜜方向，稍後也會以不同感情生活做主題出歌，又笑指錄《攬》時被叫要唱得sweet啲，自己有不開心時通常對愛犬攬實處理，至於歌曲則會在明天首唱。AK透露今次MV中的車是由Dear Jane成員Jackal借出，不過拍時車頭冚被自己身上的窩釘整花，令他覺得好驚。對於MV中與女主角有不少親熱場面，AK指生粉這次沒投訴，大概因覺得他已大個仔，又笑言可能因電影《我們不是什麼》尺度更大，故認為MV是前菜，又透露見導演傾劇本時已表明對親熱戲是真緊張，但自己已接了會盡力做，也不介意祼露，拍時也舒服，同陳毅燊也夾得開心，所以冇壓力，若是女演員反而更尷尬，而最後該場戲拍了3、4次就完成。

AK計劃出國語歌

AK又指今年除了有電影外還會有舞台劇，在6月舞台劇前會再推出新歌，也計劃出國語歌，對於MIRROR的工作，他指會有騷在年尾及有兩首新團歌，分別是一首快歌與一首慢歌，自己已錄了快歌，稍後也將會錄慢歌部份，又透露MIRROR新歌將在下月會推出，而自己也期待Fing小組會再有合作之餘，與Tiger也想與天衡另組夾band的「興趣小組」，又笑指他們的WhatsApp群組名稱叫「TAT」，他謂完成明天的表演後，與「TAT」努力去造歌，希望可以成事，因為自己也很期待。

AK踩石壆為生粉簽名

提到2026願望，AK希望在音樂上有多點創作，因感到有成功感，自己亦享受寫的過程，至於何時跟Ian 再合作，AK坦言唔難等，之前與對方傾了電話，所以大家可以期待。對於與謝君豪、葛民輝等一起演出的舞台劇《魔幻時刻》，AK指今年1-4月要拍劇和拍戲，時間非常不規律，日夜顛倒，也過夠這種浪子的生活，認為冇腳雀仔雖停一停，想好好地排劇，自己也慶幸跟這些前輩合作。AK離開商台時，他亦非常寵粉，為門外等候的生粉簽名，期間更踩上石壆，簽了約45分鐘後AK才離開，而離開前他也多謝大家。

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