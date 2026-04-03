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謝霆鋒港大開Talk 吸引千人大排長龍 10年前已睇通AI世代：當年個個笑我黐線

影視圈
更新時間：19:45 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:45 2026-04-03 HKT

謝霆鋒昨日（2日）受香港大學未來媒體學院邀請，出席「創意．娛樂．創業：鋒味創新融匯」主題講座，跟大家探討他橫跨演藝、餐飲、科技、商業等多個領域的歷程及創新思考。霆鋒的魅力實在沒法擋，免費門票早早便被香港大學的學生及教職員掃光，講座從晚上六時半至八時，大批擁有門票的觀眾未夠六時已經在門外排隊等候入場，上千人排隊場面非常墟冚，但仍不時有學生走到門外詢問處，諮詢是否可以學生證憑證入場，大會表明沒有門票的人，便不能入場。雖然有些學生們未能入場，唯有在謝霆鋒的宣傳廣告版前自拍留念。

霆鋒在不同範疇思考模式上好相似

講座上，霆鋒透露自己在不同範疇的思考模式十分相似，尤其在創意方面。他舉例：「對我嚟講，寫歌嘅第一步係先收集音符；準備一道菜嘅話，就需要先收集食材，然後一步步諗點樣搭配。」第二步就是確定想做甚麼風格或菜系，「煮嘢食嘅話，你會問自己：『我想做福建菜定係泰菜？定係想做麻辣風味？』音樂方面就係揀邊種類型，你想做 Heavy Metal、Rock 定係 Jazz？呢一步就好似揀定個大方向，之後從中再發揮，成個思維路徑都係一脈相承。」

霆鋒觀察價值觀正被挑戰

霆鋒特別提到歌曲《推倒重來》並有感而發指現今正處於文化、科技與人性的交匯點，AI發展速度指數級增長，幾乎每星期都有新突破，令所有事情都要「推倒重來」。他更觀察到，就連價值觀也正在被挑戰：「以前大人教我哋要努力工作、努力讀書先有美好未來，但而家有人話工作只係其中一個options , 甚至未來可能根本冇工做。咁我哋仲點解要咁努力工作？呢個就係價值觀被重新審視、改變嘅過程。」

霆鋒自爆十多年前「黐線」想法

霆鋒又自爆一個十多年前被視為「黐線」的想法。他指自己曾營運電腦特效公司，經常掃描自己的樣貌製作數碼版本。有次掃描時突然靈機一觸，跟經理人Mani說：「如果英皇娛樂十年後想繼續成功經營藝人管理部門，每個藝人都應該好似我咁樣scan自己個樣。」說到這裏，坐在旁邊的Professor Yang突然拿出電話對準他拍照，並說：「呢個係Best View！」哄得全場大笑，就連霆鋒也忍不住笑起上來，隨後霆鋒建議掃描不同年齡階段的藝人，例如20到30歲的謝霆鋒和容祖兒，然後將數碼形象進行數位授權。他解釋：「我相信十年後、十五年後，人類已經唔需要再親自出鏡去拍廣告、拍電影。你諗吓，我拍好多動作電影，嗰啲場面連買保險都有困難。如果可以用數碼形象代替，就解決咗好多問題。」他認為這個做法同樣適用於運動員，讓他們毋須擔心受傷或體能限制。

霆鋒寄語要接受AI

回想當年，霆鋒笑說：「當然，十幾年前我講呢啲說話嘅時候，所有人都覺得我好黐線。」但他指出，時至今日大家已經歷NFT、Blockchain等概念洗禮，技術上完全做到。他認為現在只差一步：「關鍵就係要睇吓邊個願意做嗰隻白老鼠，第一個去嘗試呢個新方向。」言下之意，這個當年被視為天方夜譚的構想，隨時可能成為娛樂圈的未來趨勢。霆鋒最後寄語：「當然大家要去擁抱、接受同埋點樣利用AI呢個科技，其實講到尾最令你嘅難忘、最設身處地嘅嘢，就係要有自己嘅Experience。」

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