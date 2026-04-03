正義女神丨倪嘉雯低胸俯身心口通紅慘成「高成彬」獵物 仙氣逼人獲封陳自瑤龔嘉欣混合體

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀和劉倬昕主演的TYB劇集《正義女神》目前正在熱播中，曾經在《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女新人」得主倪嘉雯今次在劇中飾演「高成彬」劉倬昕的補習老師「Lydia」，倪嘉雯在劇中一改一貫清純氣質，因熱情開放又貪玩，竟令「高成彬」劉倬昕動了歪念而陷入絕境。

「Lydia」倪嘉雯低胸執筆陷入絕境

在昨晚（2日）播出的一集，「Lydia」倪嘉雯幫「高成彬」劉倬昕補習時顧住玩電話，一聽到可以未夠鐘就落堂去玩時，更興奮到跌到成地係筆，「Lydia」倪嘉雯俯身執筆因身穿低胸衣服，令「高成彬」劉倬昕動了歪念；之後「高成彬」劉倬昕與「Lydia」倪嘉雯相約行山，期間「高成彬」劉倬昕向「Lydia」倪嘉雯露出陰森笑容＋古怪眼神，令大批網民擔「Lydia」倪嘉雯安全。

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倪嘉雯笑言「Lydia」算是她拍劇以來最大「尺度」角色，並笑言有即場向陳煒請教防走光秘技：「因為我之前都係接開乖乖女角色，所以呢個對我嚟講都算係大挑戰嘅角色，因為我之前都冇演過咁大尺度。我好記得拍心口走光嗰場時，我好疑惑點樣先唔會真係走光，好彩當時現場煒哥咁啱喺度，我就請教佢，好多謝煒哥教我點做好防護措施，因為我真係冇經驗，唔知點樣保護好自己之餘，又可以配合到鏡頭拍到個效果。」倪嘉雯拍攝相關場口時，一度緊張至心口及雙腿通紅，相當可愛。談到首度合作劉倬昕，倪嘉雯透露二人私底下相處勁愉快：「其實劉倬昕本身好活潑開朗又幽默嘅人，同埋我覺得佢好犀利，佢一Roll機就可以秒變好恐怖嘅高成彬。我知道佢呢個角色好難做，但佢都Handle得好好同事前做咗好多功課。同埋行山場口，佢都有好Take Care我，因為啲山路都有啲位幾難行、拍嗰日又大風，佢都會扶一扶我。」

雖然補習老師「Lydia」生死掀動不少網民情緒，但有網民卻錯重點大讚倪嘉雯顏值。為了突顯補習老師「Lydia」對「高成彬」劉倬昕的吸引力，劇組刻意將「登山Lydia」拍到仙氣爆燈，加上倪嘉雯的無敵甜笑，圈粉力極強，劇集播出後，網民對倪嘉雯的顏值高度好評，更有人指她是陳自瑤＋徐淑敏＋龔嘉欣混合體：「TVB 真會選角，Lydia 好好看」、「樣子很有辨識度，不是一般網紅面」、「像Yoyo剛出道時的樣子」、「又美又年輕」、「很甜很正氣」、「目前新生代就對她有好感」、「很有靈氣」、「很適合演黃蓉。」倪嘉雯加入TVB前已經是小有名氣的YouTuber，拍片分享美妝、生活Vlog，其甜美外型早已吸引大批Fans。曾在《新聞女王》飾演「同事甲」，但當時卻被封為「最美過鏡女同事」，到了《新聞女王2》由「同事甲」升呢做SNK正式主播「Amber」，因看不過眼SNK濫用「AI主播」、侮辱主播專業，與「張家妍」李施嬅對質不果後憤然離職，並帶領「文家軍」其他有離心成員重投Man姐旗下。

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