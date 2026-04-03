ToNick 5月1日約定千位歌迷用「愛」發電 由憤怒Band仔進化成「暖男洗碗機」

人氣樂隊ToNick闊別香港專場舞台超過兩年，終於宣布回歸！將5月1日勞動節舉行《Backyard Live︰ToNick 我是你的洗碗機》音樂會，今次不止是一場戶外Band Show，ToNick 四子更決定將演藝圈最神秘的「後台禁區」搬上台，邀請全場觀眾一齊參與「開騷拜神儀式」，將現場變成大型「自己人」屋企派對！

ToNick已踏入人生新階段

自2024年九展演唱會後，ToNick雖然一直有在各大音樂節見大家，但樂迷始終最希望近距離接觸他們。等了兩年幾，這班曾經滿腔熱血的「Band仔」已踏入人生新階段，由「憤怒」變做「愛惜」。今次演唱會主題《我是你的洗碗機》正是四子（恆仔、小龜、Ryan、晨曦）步入「成熟男」的心聲：「今次嘅主題係講男女關係，有好多人就算變到阿伯都唔識得同另一半相處，成日吵吵鬧鬧又或者不瞅不睬。點成熟地處理關係並不在於年紀，而係在於心態。到時入場睇吓我哋有乜分享啦！其實ToNick都冇咩大改變，都會keep住做音樂出show、同其他單位合作。我哋同fans互相睇住對方成長，𠵱家同佢哋溝通嘅方法亦都唔同咗，唔一定淨係show先見面，可以平時都互相關心吓！」

ToNick舉行「全場拜神儀式」

ToNick「某成員」笑言男人去到某個年紀，最重要是懂得「既來之，則安之」，只要另一半開心，屋企就快樂，世界就和平，「所以我哋已經做好洗碗抹地、任勞任怨嘅覺悟。」至於今次ToNick再度選址 AXA Wonderland開騷，但就玩轉新花樣，利用Backyard這個全新場地模式，務求拉近與大家的距離。現場空間特別強調「Homey」同「親密感」，僅僅開放 1,000個名額，令台上下可以真正做到「零距離」互動。ToNick興奮指：「我哋嚟過呢到好多次，但今次想透過 Backyard 模式玩啲唔同嘅嘢，想同一千人一齊用『愛』發電，玩爆個場！」除了場地革新，今次最爆嘅 point 莫過於「全場拜神儀式」，平時淨係得 Artist 同 Crew 才可參與的開騷傳統，今次竟然邀請觀眾一同參與，屆時會有充滿儀式感的切燒豬環節。最令樂迷驚喜的是VIP門票福利，除了有簽名海報和合照，還會獲贈極具創意的小禮包（圍裙及抹手巾），最誇張是竟然包含「拜神燒豬一客」，令不少網民大嗌：「真係當正大家係自己人，成件事好暖！」