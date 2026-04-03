陳曉東紅館騷公仔老婆要求加「6嚿腹肌」 同Wyman攜手打造新歌 賀出道30周年

《陳曉東 NEON Reflections 30 演唱會》將於6月19日在紅館舉行，陳曉東已經積極備戰，由於大家不斷問他會否騷肌，東東表示要先操好自己，才能讓大家看到他200分的誠意，因此他特地聘用了一位女教練地獄式訓練自己，希望穿上演唱會靚衫能展現線條，而戰衣就交給設計師和團隊處理，未知騷肌與否，但東東笑說派出了他的「兒子」、即演唱會周邊陳曉東娃娃「火爆黑戰士」去騷6嚿腹肌。

東東太太要求加6嚿腹肌

今次東東的太太主力負責這件事，當收到娃娃初版的時候，她覺得少了些東西，就是腹肌！於是跟廠商溝通後加上6嚿腹肌，只要打開衣服便能看到，還很有手感！而今次東東的兩個女兒也全程投入，大家可能在演唱會周邊檔位會看到他太太及女兒一起幫忙賣東西：「快來買我老公/爸爸的產品！」

東東奪兩個音樂大獎

為同時紀念出道30周年，東東一直希望能有一首演唱會主題曲配合主題，在透過不斷收歌的過程中，他從Jamaster A（楊振龍）的Demo中找到一首很有70、80年代電子音樂 Synth-Wave 色彩，曲風有點 Cyberfunk 感覺的作品。Demo 中的一句歌詞「Where are you now？」更觸動了東東，今次又特別邀請了黃偉文（Wyman）負責作詞，他倆第一次合作是《水瓶座》，而對上一次合作是16年前蔡一智作曲的《你是一幅畫》，相隔了這些年後Wyman特意寫了《致我們消失的超能力》，歌詞大意是每個人都是擁有超能力，但長大後因為生活的瑣碎掩蓋了大家的超能力，其實我們有好強大的智慧還未開發。此外，東東在剛舉辦的流行金曲新音樂榜嘉年華得了兩個音樂大獎，令他非常興奮，揚言會把今次演唱會做到最好，答謝大家的肯定和支持。