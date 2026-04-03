木村拓哉食飯伸脷被批無禮 木村心美來港出席明日「CON-CON HONG KONG 2026」

日本天王木村拓哉今年成為牛肉飯連鎖店的代言人，昨日公開新廣告，當中木村伸脷大啖食牛肉飯，卻惹來爭議。木村在食飯前先伸舌頭，被日本人視為無禮的舉動。這亦不是木村首次在進食時伸脷，8年前他在節目食迴轉壽司時，同樣出現相同動作，當時就被罵過，他又曾被發現將手踭放上枱，同樣被視為不禮貌，如今相關黑歷史再被翻出。網民即留言指「還是會露出那種壞習慣，有點可惜」，亦有人撐木村指「木村拓哉，就算只是吃牛肉飯也很有型」，反應兩極。

Cocomi分享與胞妹賞櫻花照片

另外，木村之前被指無緣參演《九龍城寨之圍城》續作，大女木村心美（Cocomi）則於今日來港，出席明日(4日)舉行的「CON-CON HONG KONG 2026」，Cocomi會以活動大使身份參與明日的開幕禮，還會跟《九龍城寨之圍城》伍允龍同場。Cocomi出席開幕禮外，又舉行粉絲見面會，並會在台上演奏。Cocomi昨分享與胞妹木村光希（Koki）在東京一同賞櫻花的照片。