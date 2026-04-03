黃夏蕙精靈現身美食博覽 透露前夫胡百全遺產快到手 元朗、深圳大鵬興建兩所安老院
更新時間：16:15 2026-04-03 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-03 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-03 HKT
「香港國際試食節暨優質食品博覽2026」今日（3日）在香港會議展覽中心展覽廳正式開幕，黃夏蕙、李泇霖、黃文漢、鍾偉強、關浩揚、鮑聖光、胡家健等現身出席，蔡國威則擔任大會司儀。黃夏蕙以嘉賓身份參與開幕儀式，與一眾主禮嘉賓齊齊進行燒豬噴灑金粉儀式。現場見夏蕙姨大受歡迎，成為不少人的「集郵」對象。
黃夏蕙將獻唱《愛拼才會贏》
95歲的黃夏蕙表現相當精靈，精神奕奕，活動後接受訪問時，她表示每年都有參與試食展，並預告將於本月6日，再次來到會展擔任表演嘉賓，到時會獻唱《禪院鐘聲》和《愛拼才會贏》。她表示會買很多不同國家的冰鮮魚及各種美食，並笑言帶了足夠的幫手拿東西。
黃夏蕙用基金幫助有需要老友記
提到前夫胡百全留給她的遺產，黃夏蕙表示會興建兩所安老院，但遺產仍在處理中，現時還未到手，並透露應該很快可以拿到。她透露院址已落實，分別在香港的元朗，而另一個則在深圳的大鵬，深圳院舍亦已開始營運，現時有院友入住，她亦表示當取到遺產，就會用基金去幫助有需要的老友記：「到時會幫助一啲冇人照顧，完全冇能力，會收容佢哋，用基金去幫佢哋，完全唔使佢哋出錢。」她表示元朗的選址，暫時只是有一個地基，等遺產到手就繼續興建。
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