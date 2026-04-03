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25+英皇群星演唱會丨關智斌自爆做「新Twins」限定成員 孖開鎖佬接力落區派奶茶

影視圈
更新時間：15:25 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:25 2026-04-03 HKT

距離「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」的「25+英皇群星演唱會」還有一個月時間，英皇藝人繼續瞓身宣傳，繼早前張敬軒孖Gin Lee、Twins殺入麥當勞之後，今次輪到關智斌（Kenny）與樂隊Locksmiths開鎖佬接力落區派奶茶，再次逼爆麥當勞。

Kenny獲讚零死角

Kenny一現身即引來顧客瘋狂包圍拍照，粉絲跟顧客都忍不住大讚Kenny零死角，而一向超錫粉絲的Kenny亦有求必應，和大家逐個自拍。樂隊Locksmiths開鎖佬5位成員亦不輸蝕，青春活力的他們一邊派奶茶一邊跟顧客selfie搞氣氛，加上剛剛推出新歌《煩惱事九成都不會發生》，翌日就可以見到粉絲派奶茶，所以特別興奮。

開鎖佬5子為啟德騷勤練習

提到即將在啟德舉行的「25+英皇群星演唱會」，Kenny忍不住漏口風，「嚟緊啟德個show我兩日都會出現嘅，我仲聽聞……到時Twins會有一位限定版新成員加入，我唔話你知住，但大家到時記得睇清楚，可能嗰個就係我呢！」而Locksmiths開鎖佬5子亦十分興奮，「第一次派奶茶，初頭以為好簡單，原來都幾忙，哈哈。嚟緊啟德演唱會，我哋會盡力表演，呢排都好努力練習，唔知係咪打鼓或者彈結他嘅練習強度太高，頭先派奶茶都有啲手軟，哈哈。」

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